5 stelle | perché il Movimento è a un passo dall’estinzione

Gas - perché i prezzi sono schizzati alle stelle : Un nuovo contenzioso tra Ucraina e Russia ha portato le valutazioni a livelli record, complice anche il gelo di questi giorni

«Da Adriano Olivetti a Casaleggio - vi spiego perché voto Cinque stelle» : Prima puntata di una serie di racconti sulle intenzioni di voto delle famiglie italiane. È la storia di Ubaldo Libertino, elettore del Movimento Cinque Stelle a Ivrea, la città di Adriano Olivetti e – anche – di Gianroberto Casaleggio...

Luigi Di Maio - la giudice che lo massacra : perché il Movimento Cinque stelle è illegale : Il nuovo Statuto del Movimento Cinque Stelle non è democratico, quindi sostanzialmente illegale. A dirlo non è uno dei tanti avversari dei grillini, ma un giudice del tribunale civile di Roma, Cecilia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio : Dopo i quattro candidati “esclusi” dai 5stelle perchè scoperti nella massoneria - i vertici delle due maggiori “obbedienze” italiane raccontano le presenze degli affiliati nei partiti : Grembiulini “In lista anche altri massoni con il Pd e il centrodestra” I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010. Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano” di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere sorprese Dopo” (Matteo Richetti, portavoce del Pd, Dimartedì, La7, 13.2). I ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

"Perché la questione hacker Movimento 5 stelle è un segnale devastante per l'Italia" : “Un segnale devastante per il mondo dell'hacking”. Che fa confusione tra “bianco” e “nero”. E che racconta quanto ancora siano lontani dall'Italia soluzioni evolute come i bug bounty program, cioè quei piani che ricompensano economicamente chi scopre vulnerabilità senza sfruttarle. Stefano Zanero, professore del Politecnico di Milano e tra i massimi esperti italiani di cybersecurity, ...

Elezioni 2018 - perché ho deciso di candidarmi con il Movimento 5 stelle : Sono in lista per il Senato (Toscana 1) essendo arrivato primo tra gli uomini alle Parlamentarie, anche se non sarà facile, sono felice di poter dare il mio contributo. In questi giorni, tra i vari candidati del M5S ho davvero incontrato cuore e testa, cioè grande competenza e pragmatico desiderio di giustizia sociale. In passato più volte mi hanno invitato alla candidatura, questa volta ho dato la mia disponibilità perché siamo giunti a un ...

#influenza : ecco perchè il contagio è arrivato alle stelle : Lo avevano previsto, l’influenza sta raggiungendo i suoi livelli massimi da gennaio con un incremento esponenziale proprio dai primi giorni del nuovo anno. Così i soggetti contagiati dall’influenza hanno raggiunto il numero di 4 milioni di malati bloccati al letto in tutta Italia. Il contagio avviene in modo molto semplice ma è il dopo ad allarmare, visto che i sintomi hanno portato alla morte ben 30 persone che non sono riuscite a ...

Problemi a trovare un lavoro? E perché non provare a diventare un parlamentare 5 stelle? : Lo stipendio è intorno ai 2mila euro netti, ma vanno messi in conto bonus e missioni all'estero in cui si può girare il mondo senza pagare. Mediamente si lavora dal lunedì al giovedì, le malattie ...

Ecco perché il ritorno delle stelle marine nella California meridionale è molto importante : nella California meridionale, le stelle marine potrebbero mostrare un ritorno dopo una misteriosa malattia che ha devastato le popolazioni e le specie lungo la West Coast. Gli scienziati della California meridionale riportano di aver visto stelle adulte per la prima volta dopo anni. La sindrome degenerativa della stella marina provoca lo scioglimento e la dissoluzione degli animali entro pochi giorni prima che muoiano, mutilate. Le stelle marine ...

Perché i siti dei Cinquestelle sono finiti nel mirino del garante della Privacy : Rousseau, la piattaforma che consente agli iscritti al Movimento Cinque Stelle di dare il loro contributo all'attività del partito, e gli altri siti della galassia pentastellata, incluso il blog di Beppe Grillo, non protegge in maniera adeguata i dati personali degli utenti, in virtù della loro comunicazione a soggetti terzi e della mancata indicazione della figura incaricata della tutela. Questo il ...