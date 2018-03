“L’instabilità politica non è una scoperta per l’Italia, ma l’ampiezza dello sconvolgimento che si profila ...

Come dividere PDF : Alle volte può tornarci utile estrarre delle pagine da un documento PDF. Ovviamente non ha senso possedere un documento PDF di centinaia di pagine, quando effettivamente ce ne servono alcune. Per nostra fortuna non è nulla di complicato. Non servirà utilizzare costosi programmi e non ci saranno procedure complicate da seguire. Per il nostro scopo ci avvaleremo di alcuni tool online e programmi completamente gratuiti. Vediamo insieme quali sono e ...

Il segreto della felicità? «Saper ridere di se stessi» : Lo dice la scienza" url="https://www.vanityfair.it/sport/altri-sport/2018/02/21/la-felicita-vincere-un-bronzo-alle-olimpiadi"] L'analisi dei dati ha portato gli studiosi, guidati da Jorge Torres ...

Geneva Showcase for Swanky Cars Is Shadowed by Talk of Trade War : Tata Motors Ltd.'s luxury Jaguar brand provided a sneak online preview last week of its fully battery-powered I-PACE sport-utility vehicle ahead of its official premiere in Geneva. Volkswagen AG's ...

"Ho fermato il calcio perché credo nei valori I giocatori sono con me" : Roma Come sei anni fa, il calcio italiano si è fermato per la morte di un giocatore. Allora fu la tragedia di Piermario Morosini , era il 14 aprile del 2012, , morto sul campo di Pescara anche per l'...

Lazio - clamorosa iniziativa dei tifosi : diffida all'AIA : La depositeranno gli avvocati Trane e Mignogna, come riporta il Corriere dello Sport. Sarà solo il primo atto: poi scatterà la class action, che verrà depositata presso il Tribunale di Roma nei ...

Le tragiche attese non si sono verificate : ... come dire 'proprio nella settimana del 26 febbraio', è probabile che in molti possano aver temuto autentici sfracelli sull'Argoritmo del Vecchio Mondo, ma nei fatti, come vedrete, le cose si son ...

Appuntamenti e scadenze : settimana del 5 marzo 2018 : ... EIA - Pubblica l'outlook sull'energia Istat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana Aziende : Yoox Net-A-Porter Group - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA - Risultati ...

Appuntamenti macroeconomici : settimana del 5 marzo 2018 : Lunedì 05/03/2018 02:45 Cina, PMI servizi Caixin , preced. 54,7 punti, 10:00 Unione Europea, PMI servizi , atteso 56,7 punti; preced. 56,7 punti, 10:00 Unione Europea, PMI composito , atteso 57,5 ...

Psg-Real Madrid - Champions League 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : I campioni d’Europa contro la regina del mercato. Al Parco dei Principi va in scena una sfida epica tra il PSG e il Real Madrid, con i padroni di casa smaniosi di far valere la legge del proprio fortino al cospetto della squadra che ha dominato la scena in Europa negli ultimi 4 anni. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 si terrà martedì 6 marzo e il risultato dell’andata al Bernabeu lascia presagire ...

elezioni titoli giornali : Corriere della Sera "Balzo M5s, il governo è un rebus - Il centrodestra prima coalizione, boom della Lega che supera Forza Itali. Crollo del P, male anche Leu. Parlamento senza maggioranze certe" la Repubblica L'Italia dei 5 stelle affonda il Pd - Trionfo grillino: difficile governare senza di loro. Dem sotto il 20 , il leader verso le dimissioni. Centrodestra primo schieramento, ma nessuna maggioranza. ...

Battlezone Combat Commander : il remaster di Battlezone 2 sbarca su PC : Poco tempo fa è stata annunciata la data di rilascio del remaster di Battlezone 2, Battlezone Combat Commander, ora, finalmente il gioco è disponibile su Steam e GOG.Come segnala DSOGaming, il titolo, prevede un mix di elementi di strategico in tempo reale e sparatutto in prima persona, Battlezone Combat Commander sarà caratterizzato da vari mondi da visitare, più di 30 diversi tipi di unità da gestire e 24 missioni di completare. Inoltre, sono ...

Red - film stasera in tv 5 marzo : trama - curiosità - streaming : Red è il film stasera in tv lunedì 5 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Un thriller-commedia del 2011, diretto da Robert Schwentke, con Bruce Willis e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Red, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Red DATA USCITA: 11 maggio 2011 GENERE: Azione, Thriller, Commedia ANNO: 2011 REGIA: Robert ...

Ragusa - affluenza del 67% : A Ragusa ha votato il 67,27% dei votanti.

Salone di Ginevra 2018 - tutte le anteprime e le novità da non perdere : Sta per cominciare l’88esima edizione del Salone di Ginevra, che sarà aperta al pubblico dall’8 al 18 marzo. Vi esporranno 180 marchi, verranno presentate oltre 100 anteprime mondiali ed europee e saranno oltre 900 i modelli presenti. Preventivati circa 700 mila visitatori (10% italiani), pronti a calcare 106 mila metri quadrati di spazi espositivi completamente saturi. Di seguito una piccola rassegna in ordine alfabetico dei modelli da non ...