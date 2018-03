10 anni | accoltella ragazzina a Napoli

Milano - lite in casa. Un uomo di 37 anni muore accoltellato : Ci sarebbe una lite tra connazionali egiziani all'origine dell'omicidio di un uomo, intorno alle 19 in via Meucci, zona Crescenzago. Il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 37 anni, che è stato ...

Militari e agenti accoltellati : 7 anni di carcere per Hosni - riconosciuto il "vizio di mente" : Sette anni in carcere e tre da scontare in comunità: è arrivata la condanna per Ismail Tommaso Hosni, il ventunenne italo tunisino che lo scorso 18 maggio ha aggredito a coltellate due Militari e un agente della Polfer...

Vent'anni - accoltellato dal branco : otto fendenti all'uscita dalla discoteca : Un'aggressione violentissima, subìta in piena notte e a quanto pare senza alcun motivo. È successo a un ventenne di Mugnano tra sabato e domenica a via Campana, all'uscita dalla discoteca Golden Gate ...

Milano - tentato omicidio in via Creta : uomo di 32 anni accoltellato al petto in strada - è grave : L'aggressore lo avrebbe atteso a pochi metri da casa sua. Quindi, dopo una lite i cui motivi sono ancora tutti da chiarire, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Un solo fendente, ...

Accoltella due giudici per vendicarsi di una sentenza sfavorevole : condannato a 12 anni : Armato di due coltelli, si era introdotto negli uffici del tribunale civile di Perugia e aveva ferito due magistrati della sezione fallimentare. Poi, era stato arrestato. Ora, con l'accusa di tentato ...

Militari accoltellati a Milano - chiesti dieci anni per l'italo-tunisino Hosni : Milano - dieci anni di carcere, con il riconoscimento del vizio parziale di mente emerso da una perizia. E' la condanna chiesta dalla pm Maura Ripamonti per Ismail Tommaso Hosni, il ventunenne italo ...

Milano - agenti accoltellati : chiesti 10 anni per Ismail Tommaso Hosni - : Il ragazzo, italiano di 20 anni, lo scorso maggio aveva aggredito le forze dell'ordine dopo un controllo in stazione centrale. La sentenza sarà pronunciata il 3 marzo

Roma - per un resto sbagliato accoltella fornaio : in manette bengalese di 41 anni : Litiga con la moglie per aver portato a casa il resto sbagliato, torna dal fornaio e lo accoltella alla schiena; questo è quanto narrato nel verbale di arresto che la polizia ha redatto a carico di un ...

Milano - autista Atm accoltella un ragazzo di 17 anni dopo una lite sull'autobus : L'episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell'Atm fuori servizio, ha avuto un'accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di ...

Accoltella compagna e fugge/ Vicenza - arrestato Raffaele Busiello : si era allontanato con la figlia di 6 anni : Accoltella compagna e fugge portando con sé la figlia di sei anni: Raffaele Busiello individuato ed arrestato con le accuse di tentato omicidio e sequestro di persona.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Mantona - donna accoltellata : fermato il conviventeche era fuggito con la figlia di 6 anni : È stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel mantovano l'uomo di 38 anni che ieri sera, dopo aver accoltellato la convivente ad Altavilla Vicentina, era fuggito in auto prendendo con sè la ...

Ancona - madre accoltella la figlia di 17 anni che voleva uscire col suo fidanzato : L'adolescenza è senza alcun dubbio un'età complicata , un continuo susseguirsi di trasgressioni delle regole dettate all'interno della propria casa. Molto spesso i litigi in famiglia degenerano, ...