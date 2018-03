Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina

Nuovi render dello Xiaomi Mi 6X ipotizzano un display in 18 : 9 da 5 - 7 o 5 - 9 pollici : Nuove immagini render ipotizzano il design del nuovo Xiaomi Mi 6X. Emerge da queste l'eventualità di un display da 5,7 o 5,9 pollici in FullHD Plus con rapporto d'aspetto in 18:9. Il lancio potrebbe giungere nei prossimi mesi estivi. L'articolo Nuovi render dello Xiaomi Mi 6X ipotizzano un display in 18:9 da 5,7 o 5,9 pollici è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.