Xiaomi Mi Note 2 riceve Android 8 0 Oreo con MIUI 9 Global Beta 8 2 1

Xiaomi sta testando Android 8.1 Oreo su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi sta testando Android 8.1 Oreo sul suo ultimo smartphone, Xiaomi Redmi Note 5, presentato la scorsa settimana in India, mostrandolo al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve la funzione di sblocco col volto all'indomani della commercializzazione in India. Ci sono inoltre indizi positivi sul fatto che con l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che sarebbe già in lavorazione, Redmi Note 5 Pro riceverà il supporto a Project Treble.

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Un Medio Gamma Molto Valido : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Abbiamo provato il nuovo smartphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Xiaomi Redmi Note 5 Pro, uno degli smartphone Medio Gamma più interessanti disponibili sul mercato. E tra l’altro il primo […]

Xiaomi Redmi Note 5 (o Plus) e Note 5 Pro - un balzo spazio-tempo! : Oggi parliamo dei prodotti Xiaomi di maggiore diffusione e rilevanza di questo inizio 2018. Prodotti di fascia medio bassa/media/e medio-alta. Device per tutte le tasche e con caratteristiche davvero molto interessanti che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Lo Xiaomi Redmi 5 Plus (Note all’estero) è uno dei migliori telefoni di fascia economica (su internet i prezzi variano dai 135.00 ai 189.00). Con un processore Snapdragon 625 ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro esalta le potenzialità dello Snapdragon 636 nei primi benchmark : I primi benchmark di Xiaomi Redmi Note 5 Pro mostrano risultati decisamente promettenti, soprattutto se paragonati a dispositivi di altre fasce di mercato. Ancora una volta dunque Xiaomi riesce a dare vita a una fascia di mercato che ultimamente non ha proposto grandissime novità.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve la custom recovery TWRP ufficiale e LineageOS 14.1 : Xiaomi Redmi Note 5, presentato meno di una settimana fa in India, ha già ricevuto la TWRP ufficiale. La realizzazione del porting è stata possibile grazie al fatto che lo smartphone è identico a Xiaomi Redmi 5 Plus, per il quale la TWRP è già disponibile.

Xiaomi Mi Notebook Pro e Air 12 in super offerta da 440 euro : Due Notebook Xiaomi sono scontati in questi giorni su GearBest. Possiamo trovare Mi Notebook Pro e Air 12 in super offerta con prezzi da 440 euro con i nostri codici sconto Notebook Xiaomi in super sconto di oltre 200 euro su GearBest. Mi Notebook Pro ed Air 12 a 713 e 439 euro L’offerta che […]

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi Redmi Note 5 Pro è uno smartphone presentato a Febbraio 2018, con a bordo Android 7.1.2 Nougat. Il display è da 5.99” con risoluzione 1920 x 2160 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 636. La RAM è di 4/6 GB mentre la memoria interna da 64 GB. Doppia la fotocamera principale da 12 MP f/2.2 + 5 MP f/2.0. Troviamo poi la fotocamera interna da 20 MP f/2.0. Xiaomi Redmi Note 5 Pro è anche Dual SIM e dispone di batteria ...

Xiaomi Redmi Note 5 : Xiaomi Redmi Note 5 è uno smartphone presentato a Febbraio 2018, con a bordo Android 7.1.2 Nougat. Il display è da 5.99” con risoluzione 1920 x 2160 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 625. La RAM è di 3/4 GB mentre la memoria interna da 32/64 GB. Troviamo poi la fotocamera principale da 12 MP f/2.2 e la fotocamera interna da 5 MP f/2.0. Xiaomi Redmi Note 5 è anche Dual SIM e dispone di batteria da 4000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore : Una serie di foto di prova ci permette di apprezzare le potenzialità della doppia fotocamera posteriore di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Guardiamola insieme

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro ufficiali : potenza e specifiche da vendere a prezzi aggressivi : Come previsto, nella prima mattina di oggi, Xiaomi ha presentato in India i suoi nuovi dispositivi di fascia media, Xiaomi Redmi Note 5 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, dotati di schermo 18:9. La variante Pro è dotata della Mobile Platform Snapdragon 636, per la prima volta su uno smartphone..

Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi Note 5 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Redmi Note 5 Pro e il fratello minore Xiaomi Redmi Note 5 sono finalmente ufficiali. Si tratta di due dispositivi interessanti, belli e caratterizzati da un design davvero elegante. Entrambi i dispositivi appaiono caratterizzati da un display di 5,99″ con rapporto di forma 18:9, SoC Snapdragon […]

Xiaomi Redmi Note 5 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi Note 5 Pro Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Redmi Note 5 Pro e il fratello minore Xiaomi Redmi Note 5 sono finalmente ufficiali. Andiamo a scoprire insieme tutte le Caratteristiche nella Scheda Tecnica completa di questi due bellissimi smartphone. Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche DISPLAY 5,99 pollici Full […]