Xi Jinping Presidente a vita della Cina? Un grande Forse anche negli USA faremo

Pechino verso la cancellazione del limite dei 2 mandati per il presidente : Xi Jinping leader a vita. Popolo e analisti divisi : La Cina balla sul ciglio del burrone: da una parte si staglia un futuro glorioso, dall’altra il caos. A dettare le sorti della seconda economia mondiale la controversa proposta avanzata durante il plenum di gennaio (ma annunciata solo domenica) dal Comitato centrale del Partito comunista cinese di emendare la costituzione, così da rimuovere il limite di due mandati per il presidente e il vice presidente della Repubblica popolare. La ...

Cina - senza limiti il potere di Xi Jinping - sarà presidente a vita : Nello stesso tempo, Xi ha dato fiato al nazionalismo , con una politica aggressiva, soprattutto nel Mar Cinese meridionale, e si è distinto per la mano dura nei confronti del dissenso, con ripetute ...

Così il presidente cinese Xi Jinping si prepara a succedere a se stesso : ... Wang è stato scelto, il mese scorso, come delegato per la provincia interna dello Hunan all'Assemblea Nazionale del Popolo, un segnale che lo potrebbe rimettere in gioco, nella politica nazionale, ...