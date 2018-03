Web Tax | la Ue verso un' imposizione tra il 2 e il 6% del fatturato

istituto bruno leoni * i suggerimenti per un sistema fiscale meno oppressivo : Flat tax - Web Tax e calendario fiscale - : Il secondo, è la 'creazione di un ambiente fiscale che possa attrarre e non allontanare idee e iniziative economiche in uno dei settori più dinamici, quello dell'economia digitale rimuovendo gli ...

Giganti Internet nel mirino UE : Web Tax tra 1 e 5% dei ricavi : ...lo schema messo a punto dall'esecutivo comunitario aggiunge l'agenzia stampa il prelievo dovrebbe essere applicato alle società che abbiano ricavi superiori a 750 milioni di euro in tutto il mondo ...

Web Tax - Bitcoin - e-commerce e Fisco : in corso il videoforum del Sole : L’Italia è il primo paese europeo ad aver iniziato a recepire l’invito dell’Unione Europea di inserire nella propria normativa misure per regolamentare le attività in criptovalute. La...

Web Tax - Casero auspica interventi a livello internazionale : "Dal punto di vista fiscale non può esistere che ci siano aziende con una tassazione al 20-25% e altre che pagano solo lo 0,5%", ha spiegato il viceministro dell'Economia. "Non si pensi di farsi ...

Web Tax : Le Maire - priorità per 2018 - aspettiamo proposta Bruxelles in primavera : Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine del suo incontro con il ministro delle Finanze tedesco, Peter Altmaier.

Manovra - decreti attuativi in bilico : a rischio gli incentivi e la Web tax : I commi sono 1.181, ammassati in un solo articolo come ormai accade da anni a causa del meccanismo maxiemendamento-voto di fiducia. Ma ben più complicato è contare - nella legge di...

Così la Web Tax diventa inutile : ... prelevano cassa su un mercato (leggi: l'Italia) e lo tassano (peraltro assai poco) in un'altra economia (leggi: l'Irlanda). Si pongono Così in un'evidente posizione di vantaggio sulle imprese ...

Manovra - allarme Authority sui conti pubblici : la Web Tax "svantaggia" le imprese italiane : La web tax contenuta nella Legge di Bilancio "potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti". E' l'allarme dell'Upb, l'Authority dei conti pubblici, che sostiene che le multinazionali assolverebbero gli obblighi con un tributo del 3%

UPB : dalla Web Tax gettito pari a 190 milioni di euro : Una efficace politica di contrasto ai problemi posti dall'elusione fiscale aggressiva delle grandi multinazionali del web e dalla concorrenza fiscale dannosa tra i vari sistemi tributari nazionali ...

