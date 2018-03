Voto nel caos a Palermo | alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo Protesta il leader di

Politiche e regionali - cinque milioni al Voto nel Lazio. E' corsa a tre : Urne aperte fino alle 23 Incognita affluenza Lombardi e Parisi insidiano Zingaretti Peserà la scelta disgiunta Nel 2010 si votò dopo lo scandalo che aveva travolto Piero Marrazzo , Pd, , nel 2013 dopo ...

Elezioni - Italia al Voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

ELEZIONI 2018/ Le incertezze fuori e dentro l'Italia nel giorno del Voto : Le ELEZIONI politiche 2018 si tengono in giorni contraddisti da grande incertezza, che resterà anche dopo i risultati del voto. STEFANO CINGOLANI spiega perché(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Il risiko mondiale che rende "inutile" il voto in Italia, di G. SapelliFINANZA & MERCATI/ Gli errori del passato dietro i cali delle Borse, di P. Annoni

A Roma meno bus nel giorno del Voto : mille dipendenti Atac faranno gli scrutatori : E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico a Roma, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac, 1.000 dipendenti su 11.400, che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni ...

Sbagliate a mettere il Voto? Come potete rimediare. Pazzesco ribaltone nell'urna : Domani domenica 4 marzo si vota dalle 7 alle 23. Ma Come ci si comporta nella cabina elettorale? Innanzitutto, non si può portare il telefono che invece deve essere consegnato ai componenti Sdel ...

Renzi - ultimo appello prima del Voto : «Nel Pd tanti possibili premier - anche Gentiloni» : Al «bivio netto» tra «crescita» e «spread», Matteo Renzi confida nel colpo di coda finale. A poco più di 24 ore dall'apertura delle urne, ci sono ancora...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano Voto di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Elezioni - il ribaltone nel seggio : croce - segno e candidato - ecco come ti 'fregano' sul Voto : Una rivoluzione al seggio, di cui pochi parlano, ma che secondo gli esperti potrebbe avere conseguenze 'non inconsistenti'. La presenza dei nomi e cognomi dei candidati proporzionali sulle schede ...

Appello all'unità contro il Voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

ELEZIONI 2018/ Voto italiano e referendum nell'Spd - le due mine che allarmano la Ue : Ambienti tedeschi intendono impedire che l'Italia sia una protagonista di quella parziale riscrittura dei Trattati che servirebbero a rilanciare l'Europa. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Juncker, Napolitano e Prodi affondano la sinistra, int. a M. D'AntoniELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. Maldo

Variabile Voto nel futuro di Tim La Netflix di Bollorè guarda a FI Ecco come finirà con Mediaset : La vicinanza alle elezioni politiche del 4 marzo e la convinzione da parte di Silvio Berlusconi di riuscire a ottenere un risultato tale da condizionare la formazione del futuro governo italiano ha fatto finire su un binario morto l’ipotesi di una joint-venture a tre sui contenuti media tra Vivendi/Canal Plus, Telecom Italia/Tim e Mediaset. Se Berlusconi non otterrà il successo sperato Bolloré potrà ancora cercare un accordo, diversamente ...

Nel dibattito pre-Voto economia scomparsa sui social : E se l'economia è praticamente scomparsa non va meglio ad altri temi chiave ma in apparenza poco interessanti agli occhi degli italiani 'social', come diritti civili, istruzione, ambiente e ...

Elezioni - Gentiloni : 'Il Voto non è un salto nel buio - non ho paura' : "Non sono d'accordo sul vedere queste Elezioni politiche come un salto nel buio. Non ho paura del baratro, gli italiani vogliono la continuità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo ...