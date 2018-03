Elezioni2018 - Italia al Voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Politiche - Voto per la Camera : alle 19 affluenza oltre il 58% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Voto - affluenza : alla Camera alle 19 al 58 - 4% : Alta l'affluenza secondo i dati del Viminale: oltre dieci punti in più del 2013, ma allora si votava anche il lunedì. Lo testimoniano anche le lunghe code in diverse città, da Roma a Palermo. A Matera malore per una 85enne prima di entrare nel seggio: morta.

Elezioni2018 - Italia al Voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Italia al Voto - chi vince le elezioni : affluenza - exit poll e risultati in diretta : Chi vince le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle elezioni politiche 2018 si potrà votare domenica 4 marzo, fino alle ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni , 7.554 su 7.958, . Lo si rileva dal sito ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.Superiore alla media l'Affluenza nei comuni del Veneto e ...

Elezioni2018 - Italia al Voto : alle 12 affluenza al 19 - 29% - in aumento rispetto al 2013. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del...

Italia al Voto - seggi aperti anche a Napoli : 'Ci aspettiamo una grande affluenza' : Ci siamo, il 4 marzo è arrivato. anche a Napoli, dalle 7, tutti i seggi sono aperti per consentire agli elettori di recarsi al voto fino alle 23. Già nella prima mezz'ora - dichiarano i vari ...

Texas - affluenza record per Voto Midterm : 4.17 affluenza record in Texas al voto anticipato in vista delle elezioni di Midterm, il 6 novembre, quando saranno in palio tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti Usa, un terzo del Senato, 39 governatori e altre cariche elettive locali. Secondo il Laredo Morning Times, sono già stata espresse,da metà febbraio, 602.000 preferenze nelle più grandi contee del Texas,tra primarie democratiche e repubblicane. E l'affluenza dem ha ...

Catalogna al Voto - urne chiuse. Alle 18 affluenza al 68% - : Si sfidano unionisti e indipendentisti. Elezioni convocate dal premier Rajoy dopo la destituzione del vecchio Parlamento. Da eleggere 135 deputati. Puigdemont: consultazione "straordinariamente ...