Volley | SuperLega 2018 – 26^ giornata | decisa la griglia playoff Perugia | Civitanova

Volley : Superlega - chiusa la Regular Season - definita la griglia Play Off : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD PERUGIA - BUNGE RAVENNA 3-0 , 25-15, 25-14, 25-19, SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Zaytsev 17, Podrascanin 1, Atanasijevic 18, Berger 13, Anzani 5, Cesarini , L, , ...

Volley - SuperLega 2018 – Playoff Scudetto : tutto il tabellone - gli incroci - le sfide. Calendario - date - programma - orari : Si è definita la griglia dei Playoff Scudetto di Volley maschile. La SuperLega ha espresso i suoi verdetti al termine della regular season. Questi i quarti di finale: Ravenna si è garantita la sfida con Ravenna, Civitanova inizierà la difesa del titolo contro Piacenza, Modena incrocerà l’ostica Milano, ultima sfida tra Trento e Verona. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle 3 partite mentre semifinali e finale saranno 3 su 5. ...

Volley - SuperLega 2018 – Ultima giornata : si decide la griglia playoff. Verona e Trento per il quarto posto - lotta a tre per sfidare le big : Oggi pomeriggio (ore 18.00) si gioca l’Ultima giornata della regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si decide la griglia dei playoff che scatteranno la prossima settimana. Le prime tre posizioni sono già assegnate: Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza. Le tre squadre cercheranno di fare anche un po’ di turnover impegnate rispettivamente contro Ravenna, Castellana Grotte e Padova. ...

Volley : Superlega - si chiude la Regular Season : ROMA- Nell'ultimo turno della Regular Season in Superlega UnipolSai si definiscono tutti i piazzamenti in vista dei Play Off Scudetto e dei Play Off Challenge. La 13a giornata di ritorno è in ...

Volley : Superlega - Klemen Cebulj nominato MVP di febbraio : ROMA- Klemen Cebulj , schiacciatore della Revivre Milano , è stato nominato UnipolSai MVP del mese di febbraio. Il n. 18 di origine slovena, alla prima stagione milanese, vince il titolo sbaragliando ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata - i migliori italiani. Vettori rinasce - Fei da Nazionale - Argenta prende fiducia : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. ALESSANDRO FEI. Sta disputando una delle migliori stagioni della sua vita, è sempre scatenato e macina punti come un ossesso. L’opposto di Piacenza merita il ritorno in Nazionale. Fox sigla 22 punti (52% in attacco e addirittura 6 aces) nel match perso al tie-break ...

Volley : Superlega - Perugia cade a Modena - Civitanova a Piacenza vince al tie break : I TABELLINI- TAIWAN EXCELLENCE LATINA - KIOENE PADOVA 2-3 , 20-25, 25-22, 25-22, 17-25, 11-15, TAIWAN EXCELLENCE LATINA: Sottile 1, Maruotti 17, Rossi 8, Starovic 15, Savani 18, Le Goff 5, De Angelis ,...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : Modena batte Perugia ma è terza - Civitanova seconda. Ravenna ai playoff : Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza: questa sarà la classifica della SuperLega per quanto riguarda le posizioni di vertice. La 25^ giornata, la penultima della regular season del massimo campionato italiano di Volley maschile, ha sancito la graduatoria con cui le tre big si presenteranno ai playoff e domenica prossima conosceranno chi dovranno affrontare tra Milano, Piacenza e Ravenna nei quarti di finale (l’altro match sarà ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : Verona sbanca Vibo Valentia nell’anticipo e sale al quarto posto : Verona ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-19) nell’anticipo della 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Grazie a questo successo, gli scaligeri salgono momentaneamente al quarto posto con un punto di vantaggio su Trento che domani pomeriggio affronterà il fanalino di coda Sora. I ragazzi di Grbic hanno dominato l’incontro con una sontuosa prestazione a muro (12) e, ...

Volley : Superlega - Verona senza fatica sul campo di Vibo : Vibo VALENTIA- La Calzedonia Verona , si impone nettamente, nell'anticipo della penultima di Regular Season , sulla Tonno Callipo Vibo Valentia al termine di un match che ha visto gli uomini di Grbic ...

Superlega Volley - è tempo della penultima giornata : ... ore 18:00 Tonno Callipo Vibo Valentia Blu volley Verona Domenica 25 febbraio ore 18:00 Azimut Modena Sir Safety Perugia, diretta tv su Rai Sport, Wixo LPR Piacenza Lube Civitanova Bunge Ravenna Gi ...

Volley : Superlega - nel week end si gioca la penultima di Regular Season : ... che si commemora in tutto il mondo l'ultimo giorno di febbraio. Un impegno che si rinnova per la decima stagione consecutiva al fianco di UNIAMO , Federazione Italiana Malattie Rare, . Tonno Callipo ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : big match Modena-Perugia - Civitanova per il secondo posto : Nel weekend si disputa la 25^ giornata della SuperLega. Penultimo turno di regular season per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si decide la griglia dei playoff. Per il momento l’unica certezza è che Perugia si è matematicamente assicurata il primo posto in classifica ma è attesa dal big match contro Modena, terza della classe e desiderosa di soffiare il secondo posto a Civitanova. Si preannuncia una super sfida tra Ivan ...