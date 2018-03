Volley | A2 Maschile | Pool A | Roma fa suo il derby con Tuscania

Volley : A2 Maschile - Pool A - il derby laziale è di Roma : LA CRONACA DEL MATCH- L'avvio è dei più accesi e l'ace di potenza di Tiozzo fa capire che sarà una sfida di muscoli , 3-2, . Le due formazioni cercano di forzare il servizio per mettere in difficoltà ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Mondovì si prende i tre punti con Potenza Picena : LA CRONACA DEL MATCH- L'ace di Romanò sblocca il match per Potenza Picena , 3-1, , che però viene immediatamente riassorbita per l'errore dal centro di Romanelli. Nuovo vantaggio marchigiano su palla ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - impianto inagibile - Aversa-Ortona rinviata : AVERSA , CASERTA, - L' anticipo della 1a giornata di ritorno fra Sigma Aversa e Sieco Service Ortona , in calendario questa sera al Palajacazzi, non è stato giocato per l'impraticabilità dell'impianto ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - per Catania vittoria e secondo posto : IL TABELLINO- MESSAGGERIE BACCO Catania - PAG TAVIANO 3-1 , 25-15, 25-19, 23-25, 25-20, MESSAGGERIE BACCO Catania: Finoli 5, Bonacic 20, Razzetto 14, De Santis 12, Sideri 5, Pizzichini 6, Pricoco , L, ...

Volley : A2 Maschile - nelle tre Pool si gioca la 1a di ritorno : ROMA - L'anticipo tra Messaggerie Bacco Catania e Pag Taviano di questa sera , ore 20.30, inuagura la 1a giornata di ritorno della seconda fase della Regular Season della Serie A2 UnipolSai. Il resto ...

CEV Volleyball Champions League maschile : gli accoppiamenti per i PlayOffs 12 : ... che si è assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmetterà tutte le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY. Tutti i turni di ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Bergamo fa il colpo a Roma. Tutto di nuovo in ballo : ROMA- Nelle due partite dell'ultima di andata della Pool A grossa sorpresa al Palazzetto dello Sport di Roma dove la Caloni Bergamo ha vinto nettamente contro la capolista Ceramica Scarabeo GCF Roma ed ha rimesso in discussione la leadership del campionato portandosi, al pari della Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - Massa batte anche Lagonegro e lascia l'ultimo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Mosca schiera Massa in formazione tipo con Masini e Cuk in diagonale, Quarta e Biglino al centro, Bolla e Silva di banda, Bortolini e Briata a spartirsi il lavoro di seconda ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Spoleto supera Grottazzolina al tie break : IL TABELLINO- VIDEX Grottazzolina - MONINI Spoleto 2-3 , 16-25, 15-25, 25-15, 25-22, 12-15, VIDEX Grottazzolina: Cecato 3, Vecchi 11, Fiori 4, Morelli 32, Richards 4, Salgado 3, Brandi J. , L, , De ...

Volley : A2 Maschile - Pool C Massa che colpo a Taviano ! : Taviano , LECCE, - colpo di mano della Fonteviva Massa che vince a sopresa sul campo della capolista Taviano e torna a sperare nella salvezza, sempre difficilissima ma ora non più un miraggio. Prova d'...

Volley : A2 Maschile - Pool B - per Gioia del Colle ed Ortona vittorie al tie break : ROMA- La Gioiella Micromilk Gioia del Colle ha perso l'occasione, nella terza giornata della Pool B, di isolarsi in vetta alla classifica. La formazione di Spinelli , come ieri l' l'Aurispa Alessano a ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - successi in trasferta per Catania e Castellana Grotte : ROMA- I due anticipi della terza giornata della Pool C fanno registrare i successi in trasferta, entrambi per 1-3 di Messaggerie Bacco Catania e Materdomini.it. Per gli uomini di Riganò, corsari sul ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Santa Croce batte Bergamo e la aggancia al secondo posto : IL TABELLINO- CALONI AGNELLI Bergamo - KEMAS LAMIPEL Santa Croce 1-3 , 21-25, 23-25, 25-18, 17-25, CALONI AGNELLI Bergamo: Jovanovic 2, Pierotti 10, Cargioli 9, Hoogendoorn 15, Dolfo 10, Valsecchi 2, ...

Volley : A2 Maschile - terza giornata della seconda fase - Roma rischia a Spoleto : Roma - Sempre più avvincente il campionato di A2 Maschile, giunto alla terza giornata della seconda fase. Nella Pool A, dove sono raggruppate le squadre migliori dopo la prima fase la Ceramica ...