Volley | A1 Femminile | Novara vince al PalaVerde ma l' Imoco resta prima

Volley B2 femminile. Caf Acli Stella Rimini-S. Ilario 3-0 : CRONACA E COMMENTO Tutto facile per la Stella opposta al Sant'Ilario di Reggio Emilia, squadra penultima in classifica con soli tre punti. Per le riminesi si è trattato quasi di un allenamento data l'...

Volley : A2 Femminile - Mondovì vince a S.G.Marignano - è la fuga decisiva ? : I TABELLINI- ZAMBELLI ORVIETO - Volley SOVERATO 3-1 , 18-25 25-17 25-22 25-23, ZAMBELLI ORVIETO: Ginanneschi 9, Mio Bertolo 12, Santini 5, Grigolo 23, Montani 14, Valpiani, Rocchi , L, , Muzi. Non ...

Volley Femminile - Serie A1 – 21^ giornata : Novara espugna Conegliano - tre squadre in 2 punti in testa! Legnano retrocessa : Nel pomeriggio si è disputata la 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, la penultima della stagione regolare: sabato prossimo si deciderà la griglia dei playoff scudetto e tutte le posizioni sono ancora da assegnare. Novara è la bestia nera di Conegliano. Le Campionesse d’Italia sconfiggono le Pantere per la terza volta nel giro di due settimane: dopo la Finale di Coppa Italia e il match che ha assegnato il primo posto in ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci espugna il Palanorda e scavalca Novara : LA CRONACA DEL MATCH- Foppapedretti al completo e sestetto delle grandi occasioni in campo con Strunjak, Malagurski, Popovic, Malinov, Sylla, Acosta e Cardullo. Scandicci schiera Carlini , Adenizia, ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 21^ giornata : Scandicci espugna Bergamo - seconda a un punto da Conegliano! : Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 25-17) nell’anticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le toscane salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Conegliano e con due lunghezze di margine su Novara: domani le Campionesse d’Italia e le Pantere si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per le sorti della regular season. Bergamo, invece, è ...

Volley : A2 Femminile - il Club Italia non si ferma più : battuta Collegno : LA CRONACA DEL MATCH- Il Club Italia CRAI recupera all'ultimo minuto Sarah Fahr, bloccata da un problema alla schiena nell'allenamento della vigilia. Il sestetto è dunque quello annunciato, con la ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano-Novara - la sfida infinita : LA GIORNATA - Sarà trasmessa su Rai Sport + HD l'ultima in casa della Foppapedretti Bergamo, opposta a una delle squadre più in forma del momento, la Savino Del Bene Scandicci. Le rossoblù di Stefano ...

Volley Femminile - Champions League 2018 – Novara favorita col Galatasaray. Conegliano - serve l’impresa con Kazan. L’analisi dei quarti : Oggi si è svolto il sorteggio degli quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. L’Italia ha portato due squadre al tabellone a eliminazione diretta, analizziamo le avversarie delle nostre formazioni e il loro cammino verso la Final Four che si disputerà a Bucarest (organizzata dal CSM Volei Alba Blaj). Novara se la dovrà vedere con il Galatasaray Istanbul, formazione turca che ha chiuso il proprio girone al secondo ...

Volley Femminile - Champions League 2018 – Sorteggiati i quarti di finale : Conegliano - incubo Kazan! Novara col Galatasaray : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale (playoff 6) della Champions League 2018 di Volley femminilee. Il CSM Volei Alba Blaj organizzerà la Final Four a Bucarest e dunque è già certa della qualificazione alle semifinali. Le altre 6 formazioni rimaste in corsa si contenderanno i restanti tre posti per gli atti conclusivi in programma il 5-6 maggio nella capitale rumena. Conegliano se la dovrà vedere con la corazzata Dinamo ...

Volley Femminile - Champions League 2018 – Oggi il sorteggio dei quarti di finale. L’Italia punta su Novara e Conegliano : le possibili avversarie : Oggi venerdì 2 marzo (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. L’organizzazione della Final Four è già stata assegnata al CSM Volei Alba Blaj, formazione rumena che si è così garantita la qualificazione diretta alle semifinali senza dover passare dai turni preliminari. L’Italia sarà presente nell’urna in Lussemburgo con due squadre: Novara sarà testa di serie, ...

Volley Femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore eliminata ai quarti di finale - Schwerin troppo forte : Casalmaggiore è stata eliminata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa sono state sconfitte dallo Schwerin per 3-1 (25-18; 20-25; 25-15; 28-26) nell’incontro di ritorno dopo aver già perso il match d’andata per 3-0: le ragazze di coach Lucchi poco hanno potuto contro la compagine tedesca che si è dimostrata davvero troppo forte per la nona ...

Volley : A2 Femminile - per Olbia passo decisivo verso la salvezza : Olbia- Tre punti d'oro quelli conquistati dalla Golem Olbia nell'anticipo della 27a giornata della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile. Melli e compagne hanno battuto 3-1 la Conad Olimpia ...