Vince il centrodestra | Salvini per la premiership Fontana a Milano | Zingaretti a Roma

Berlusconi : "Se non Vince centrodestra è il caos" : "Credo che la figura di Antonio Tajani", dice poi Berlusconi a Porta a Porta, "sarebbe così importante per l'Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la ...

Salvini : 5S non Vincerà. La sfida è tra Renzi e centrodestra : Roma – Salvini: Il 5S non vincerà perché non sono coalizzati con nessuno Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini rilasciate a TgCom.... L'articolo Salvini: 5S non vincerà. La sfida è tra Renzi e centrodestra su Roma Daily News.

Elezioni – La guida per un voto consapevole : 146 tra indagati - condannati - prescritti (Vince il centrodestra). 39 voltagabbana (Vince il centrosinistra). Eccoli divisi per nome e per regione : Un sistema elettorale come il Rosatellum in cui si sceglie un candidato o un partito e si finisce per favorire qualcuno o qualcosa che non si immagina neanche, deve spingere l’elettore ad imbracciare l’unica arma: un voto consapevole. Così ilfattoquotidiano.it ha analizzato le storie e le biografie di tutti i candidati sia nei collegi uninominali sia nei listini bloccati del proporzionale. Ne sono venuti fuori 273 che, per motivi diversi, ...

Meloni : o Vince centrodestra o è il caos : 16.03 "Il 4 marzo o ce la fa il centrodestra o c'è il caos o l'inciucio". Così Giorgia Meloni all'iniziativa del centrodestra, a Roma, con Berlusconi e Salvini. "Sapete quanto tenessi a questa occasione unitaria. Del resto, è competenza delle donne riunire le famiglie", dice Meloni, "Alla fine abbiamo fatto la manifestazione anti-inciucio". "Chiediamo agli italiani e ai delusi di andare a votare per un governo che faccia i loro ...

Mara Carfagna ministro della Pubblica Istruzione se Vince il centrodestra : 'Berlusconi ha la ministra più bella del mondo' aveva titolato un quotidiano straniero dopo il giuramento dell'esecutivo al Quirinale. Da quel giorno sono passati quasi 10 anni , era il maggio 2008 , ...

Salvini : fascismo e razzismo non ci sono. Il centrodestra Vincerà : Il leader della Lega: "Sono stufo di incontrare operai che vengono sacrificati e massacrati per colpa di normative europee e incapacità italiane. Dobbiamo far ripartire il lavoro e bloccare i disastri del partito democratico"

Elezioni : Gasparri - Vincerà centrodestra e Bonino non farà nulla : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘Il Corriere della Sera ha una preoccupazione: piazzare da qualche parte Emma Bonino. Sembra un’agenzia di collocamento. Un giorno dicono che il centrodestra la vorrebbe addirittura premier. Adesso Presidente del Senato. Tutte ipotesi infondate”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, di FI. “Una persona che sostiene certe tesi sulla vita – prosegue il senatore forzista – sulla ...

Il centrodestra : ''Insieme per tornare a Vincere'' : ''La politica ormai stantia che ha immobilizzato il territorio deve essere definitivamente cancellata per lasciare spazio ad una svolta radicale, in grado di imprimere il cambiamento necessario alla ...

Avaaz - l'Ong legata a Soros - attacca il centrodestra : Non deve Vincere : Avaaz, l'Ong statunitense che alcuni usano definire una "creatura" del magnate George Soros, continua a postare sulle imminenti elezioni parlamentari italiane. L'ultimo appunto in ordine di tempo si riferisce all'intera coalizione di centrodestra.Sulla pagina Facebook dell'organizzazione in questione, infatti, è stato pubblicato un video che recita così: "La coalizione Berlusconi Salvini Meloni è ...

La minaccia di Renzi : se Vince il centrodestra Berlusconi al Quirinale : La mattina a Firenze col ministro Delrio, la sera a Roma negli studi di La7 insieme a Eugenio Scalfari. Oggi in Sicilia, l'altro giorno in Emilia con Casini, poi in Campania, prossimamente a Torino e Milano.Matteo Renzi gira l'Italia come una trottola e passa da uno studio tv a un comizio a una trasmissione radiofonica, cercando - con la tempra da combattente che anche gli avversari gli riconoscono - di animare una campagna elettorale ...

[Il punto] Costo delle promesse elettorali : Vince con grande distacco il Centrodestra con una cifra mostruosa : La campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo mette tutti d'accordo su un punto: mai nella storia dell'Italia repubblicana si era assistito ad un carosello di promesse così ...

Sondaggi - il centrodestra è l'unico che può ancora Vincere. Il Pd trema. Boom dell'astensione : Notizie preoccupanti per Pierferdinando Casini. Candidato al Senato per il centrosinistra, nel collegio di Bologna, rischia di non farcela. La sfida è in salita per lui, visto che Liberi e Uguali ha scelto di candidare, nello stesso collegio, un pezzo da novanta, l'ex presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, la cui carriera politica risale ai tempi del Pci, poi Pds, Ds, Pd e infine la formazione di Bersani, D'Alema e ...

Lega - Salvini : 'Se Vince centrodestra premier sarò io' : "Chi vota Lega sa cosa aspettarsi: il premier sarò io". Lo ha detto Matteo Salvini escludendo un "passo indietro" a favore degli alleati in caso di vittoria del centrodestra. Il leader della Lega ha ...

Sondaggio Piepoli : al centrodestra mancano 600mila voti per Vincere le elezioni : Quando mancano tre settimane al voto un Sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato su La Stampa evidenzia che il centrodestra potrebbe vincere le prossime elezioni politiche. Allo stato attuale, con le intenzioni di voto fotografate in questo momento, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi si attesterebbe intorno ai 285 seggi, alla Camera. Per governare ne occorrono 316, quindi siamo sotto. Ma ci sono ancora 23 giorni di campagna elettorale e, ...