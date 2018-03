Video Napoli Roma | 2-4 | | highlights e gol della partita | Serie A 27giornata

Video/ Napoli Roma (2-4) : highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : Video Napoli Roma (2-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio San Paolo, 3 marzo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:08:00 GMT)

Napoli Roma 2-4 - Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [Video HIGHLIGHTS] : Impresa della Roma che, guidata da un super Dzeko, sbanca il San Paolo e mette clamorosamente sotto la capolista. L'articolo Napoli Roma 2-4, Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli-Roma 1-4 : poker giallorosso al San Paolo - la Juventus ringrazia - Video Gol - : Notizie sul tema Napoli-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Probabili formazioni Napoli-Roma:

Video Gol Napoli-Roma 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 03-03-2018 : Risultato Finale Napoli-Roma 2-4: Cronaca e Video Gol Insigne, Under, Dzeko, Perotti, Mertens 27° Giornata Serie A 03 Marzo 2018. Finisce con un rocambolesco quanto inaspettato 2-4 il big match del sabato sera Napoli-Roma. Nel terzo anticipo della 27° giornata di Serie A, il Napoli capolista cade sotto i colpi di una Roma non certo bella ma cinica, che con la vittoria di oggi scavalca nuovamente i cugini laziali. Il primo tempo comincia a ...

Gol Insigne - che spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [Video] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

