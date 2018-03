Venezia Virtus Bologna Streaming video e diretta tv | orario | risultato live basket Lega

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...