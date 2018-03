Veneto | quote per i bimbi immigrati all’asilo nido Spunta una legge per limitare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 marzo 2018) Mettere un tetto alla presenza di bambini extracomunitari negli asilidel. La difesa della popolazione autoctona rispetto a coloro che sono arrivati solo negli ultimi 15 anni, sembra ormai diventata un’ossessione, a Venezia, per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi sociali, dalle scuole materne agli istituti di ricovero. L’ultima dimostrazione è un progetto diche era stato presentato alla presidenza del consiglio regionale, ma di cui praticamente nessuno si era accorto, mentre è ora passato in Quinta Commissione per la presentazione. E’ l’ultima di una lunga serie di iniziative che costituiscono ormai un segno distintivo della maggioranza di centro destra che appoggia la giunta di Luca Zaia. Un anno fa era stato approvato un trattamento di favore, nelle graduatoria degli asili, per i figli dei residenti inda almeno tre ...