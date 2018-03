Valanghe in Piemonte e in Francia | tre morti e tre feriti

Piemonte - un incidente e tre Valanghe sulle Alpi : un morto e un ferito gravissimo : Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia durante una discesa in località San Domenico di Varzo. In ...

Valanghe in Piemonte - muoiono due snowboarder e uno sciatore : Roma, 4 mar. , askanews, Nella giornata di oggi 3 Valanghe hanno richiesto l'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico , CNSAS Piemonte, per operazioni di estrazione di ...

Maltempo - nevica in Piemonte : cresce il pericolo Valanghe : Nuova fitta nevicata questa mattina su Torino e in diverse zone del Piemonte. I disagi maggiori si registrano nell’alessandrino a causa della pioggia congelante, che rende difficile la circolazione stradale ed anche ferroviaria. A causa delle nuove precipitazioni Arpa Piemonte segnala un aumento del rischio valanghe con il grado di pericolo, che potrà raggiungere il 4-forte dalle Alpi Cozie Sud alle Alpi Liguri. La nevicata su Torino ...

Allerta meteo Piemonte : rischio gelicidio e Valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Gelo siberiano sul'Italia : scuole chiuse a L'Aquila - Tivoli e Alta Irpinia - Rischio Valanghe in Piemonte : Allerta meteo in Campania - L'allerta per il maltempo in arrivo costringerà anche molti sindaci del Sannio a sospendere le attività scolastiche: tra i centri interessati Castelfranco in Miscano e ...

Gelo siberiano sul'Italia : scuole chiuse a L'Aquila - rischio Valanghe in Piemonte : Niente scuola anche in molti comuni del Sannio - L'allerta per il maltempo in arrivo costringerà anche molti sindaci del Sannio a sospendere le attività scolastiche: tra i centri interessati ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo Valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Valanghe - cala il pericolo in Piemonte : rischio lastroni da vento : Il rischio di Valanghe è in leggero calo sulle montagne Piemontesi ma resta il pericolo dei lastroni formati dal vento. Lo spiega il bollettino emesso oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il rischio resta comunque “marcato” (grado 3 su 5) dalle Cozie settentrionali alle Lepontine, “moderato” sul resto dell’arco alpino. L’insidia maggiore sono i ‘lastroni da vento’, diffusi ...

Valanghe in Alto Adige : evacuati 80 turisti dall'hotel. Piemonte - colpita una casa : ?Ottanta turisti ospiti dell' albergo Langtauferer Hof saranno evacuati nelle prossime ore in Vallelunga, in provincia di Bolzano, a causa della valanga che minaccia la parte...

Due Valanghe in Piemonte e Alto Adige : "Colpita una casa". Turisti evacuati e scuole chiuse : La scorsa notte una slavina ha colpito e danneggiato una casa in Vallelunga, fortunatamente senza causare feriti. Le masse di neve hanno danneggiato il piano superiore dell'abitazione, mentre le...

Valanghe - Piemonte : pericolo ancora forte sulle Alpi Lepontine : Rimane forte (grado 4 su 5) il rischio di Valanghe sulle Alpi Lepontine, il settore piu’ a nord delle montagne Piemontesi, “marcato” (grado 3) dalle Cozie settentrionali alle Pennine e “moderato (grado 2) dalle Cozie meridionali alle Alpi Liguri. Con il ritorno del tempo stabile, il pericolo di Valanghe calera’ gradualmente, spiega Arpa, nel bollettino aggiornato oggi e valido per 24 ore. A quota 2000 metri ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle montagne - allerta Valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : rischio marcato Valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...

Neve e rischio Valanghe in calo : weekend record in Piemonte : weekend da record sulle montagne piemontesi. Con il ritorno del bel tempo dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, con oltre 2 metri di Neve fresca su Alpi Cozie Nord e Alpi Gaie, migliaia di turisti sono attesi nelle localita’ sciistiche per il primo fine settimana dopo le vacanze di Natale. Molte valanghe, di medie e grandi dimensioni, hanno gia’ raggiunto il fondovalle; il ritorno delle basse temperature hanno determinato un ...