Valanghe in montagna | snowboarder muore in incidente nel torinese Ultime notizie | decine

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso - rischio Valanghe in montagna : Intense nevicate si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia: spesso il manto sul Carso triestino che sta anche generando disagi ai residenti. Il Comune di Trieste ha istituito alcuni punti di consegna sale ai cittadini per evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nelle località di Prosecco e Opicina ma anche nel centro cittadino. La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità “arancio” valida da sabato ...

Montagna : codice arancione per rischio Valanghe su Valtellina e Valchiavenna : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato il codice arancione di moderata criticità per rischio valanghe in particolare nelle zone della Valtellina e Valchiavenna. Il codice è esteso alle alpi retiche occidentali, province di Como e Sondrio, retiche cen

Maltempo Piemonte : piogge diffuse e abbondanti nevicate in montagna - pericolo Valanghe [DATI] : La persistente perturbazione che sta interessando il Nord Italia ha determinato precipitazioni diffuse su tutto il settore nordoccidentale del Piemonte: lo spiega in una nota Arpa Piemonte. Nelle ultime 24 h sono stati registrati nuovi apporti di neve in tutti i settori alpini della regione generalmente oltre i 1200-1400m. A 2000m si registrano i valori maggiori sui settori occidentali con 40-80cm su Alpi Graie e Cozie N (punte superiori a 100cm ...

Piemonte - abbondanti nevicate in montagna - pericolo Valanghe : Torino, 8 gen. (askanews) Pioggia in pianura e nevicate abbondanti in montagna. La perturbazione in Piemonte dovrebbe durare almeno fino a domani. Nelle ultime 24 ore si sono registrate nevicate in ...