Valanghe | Francia | 2 sciatori morti ed un alpinista disperso nell’Alta Savoia

Maltempo - allerta Valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...

Valanghe sulle Alpi : 3 morti in Francia - feriti in Svizzera e Alto Adige : Domenica nera sulle Alpi, con quattro diverse Valanghe: l’incidente più grave in Alta Savoia, dove padre e figlia di 11 anni e un 29enne sono morti investiti dalla neve

Valanghe in Francia : 3 sciatori morti in Alta Savoia : Domenica tragica sulle Alpi: in Francia si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un giovane è morto mentre si trovava fuori pista a Etale, nella zona “La Combe a’ Claudius”. A Pisaillas in Val d’Ise’re una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che si trovavano su una pista battuta. L'articolo Valanghe in Francia: 3 sciatori morti in Alta Savoia sembra essere il primo su Meteo Web.

Francia - rischio Valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Francia - rischio Valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Maltempo - disgaggio Valanghe : domani chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia : Anas in una nota comunica che, domani 23 gennaio 2018, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 10, lungo la strada statale 20 ‘Del Colle di Tenda e di Valle Roja’, sarà chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia. Il provvedimento si rende necessario per consentire, sul versante francese, l’esecuzione delle operazioni di disgaggio valanghe sulla RD 6205, prosecuzione della statale 20 in territorio francese. L'articolo ...