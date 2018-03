Usa | verso la guerra commerciale?

Mercati Usa " Verso un'apertura cauta - focus sul discorso di Powell : In particolare, gli operatori sperano di ottenere l'interpretazione del numero uno dell'Istituto di Washington sull'andamento dell'economia statunitense, sulla volatilità dei Mercati e sugli impatti ...

Crac Parma - chiUsa indagine per 25 persone : verso il processo Ghirardi e Leonardi : Parma - Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone ...

Incidente sulla A6 - camion intraversato. Autostrada chiUsa verso Savona : Si è verificato intorno alle 12,00 un Incidente sull'Autostrada A6 Torino-Savona in particolare in prossimità dello svincolo tra Millesimo e Altare verso Torino. L'autista di un camion che trasportava ...

La reazione autoimmunitaria verso un enzima come possibile caUsa dei sintomi della Malattia di Lyme : Un gruppo di ricercatori italiani ha proposto una reazione autoimmunitaria verso un enzima che induce glicolisi come meccanismo in grado di provocare i sintomi persistenti della Malattia di Lyme. Alcuni soggetti affetti dalla Malattia di Lyme, e con una precedente infezione da Borrelia burgdorferi, sviluppano un quadro di sintomi cronici di cui possono far parte astenia, dolore e alterazioni delle funzioni cognitive. Tale quadro, che spesso ...

Estee Lauder sale verso 138 - 6 dollari Usa : Protagonista la società leader nei trattamenti anti-age , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Estee Lauder evidenzia un ...

Aporofobia : la paura del diverso che ha caUsato la morte di un clochard : Lo scorso 22 Gennaio a Torino, due testimoni avrebbero chiamato un dipendente della Croce Rossa - responsabile di un centro di accoglienza poco distante dall'edificio diroccato dove si trovava il malato - per chiedere assistenza ad un clochard che si era sentito male. I due, durante l'interrogatorio con la polizia, hanno sostenuto che il dipendente CRI si fosse rifiutato di chiamare l'ambulanza, venendo di fatto ignorati e il vagabondo alla ...

Spazio - Usa : verso privatizzazione Iss : 23.08 La Casa Bianca vuole trasformare la Stazione spaziale internazionale (Iss) in un'impresa privata.Accadrà tra qualche anno. Scopo? Non dover più finanziare il costoso programma della Nasa. "Mettere fine al sostegno federale diretto nel 2025 non vuol dire che in quello stesso momento la stazione sarà messa fuori orbita. E' possibile che l'industria del settore possa continuare a far funzionare alcuni strumenti della Iss nel quadro di una ...

Pamela e il branco dell'orrore : si va verso l'accUsa di omicidio : Altri due nigeriani sono stati fermati e adesso sono indagati per la morte di Pamela Mastropietro. Il quadro che emerge da questa vicenda ha sempre più i contorni dell'orrore. A quanto pare, secondo quanto riporta il Messaggero, un vero e proprio branco avrebbe messo nel mirino la povera Pamela. Gli inquirenti adesso si stanno concentrando sull'abitazione di Innocent Osenghale dove probabilmente la ragazza è stata fatta a pezzi. ...

Usa : senatore repubblicano blocca voto - nuovo shutdown. Verso nuovo accordo bipartisan : Il Senato americano ha approvato nelle prime ore di venerdì, quando era già scattato lo shutdown, il disegno di legge che riaprirebbe gli uffici governativi per sei settimane e spianerebbe la strada ...

Usa - verso shutdown : Senato non voterà : 5.00 Non si prevede che il Senato voti l'accordo bipartisan sul bilancio prima della mezzanotte locale (le 6 del mattino in Italia), termine dopo il quale scatta lo shutdown che comporta la chiusura di tutte le attività federali Lo scrive l'Ap. L'ultimo shutdown dell'amministrazione Usa, dal 19 al 21 gennaio scorsi, era rientrato perchè i democratici avevano accettato l'impegno del Grand Old Party (Gop) a risolvere il problema dei dreamers, i ...

Usa verso shutdown - bloccato voto Senato : 0.43 Il Senatore Rand Paul tiene in ostaggio il Congresso Usa che ha poco più di 5 ore per approvare il bilancio ed evitare lo 'shutdown',il blocco automatico delle attività governative per mancanza di fondi. Il termine scade alle 24 (le 6 di questa mattina in Italia). Paul ha chiesto 15 minuti di dibattito per votare un emendamento che consenta di mantenere il tetto sul debito.Se non lo otterrà, come è probabile,costringerà il Senato a ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia giocherà a Modena! Super sfide a Usa - Russia e Francia verso la Final Six : Ora è ufficiale: l’Italia giocherà a Modena le proprie partite casalinghe della Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione per Nazionali che sostituisce la World League. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo al PalaPanini dal 22 al 24 giugno: sarà l’ultimo weekend della fase preliminare, potrebbero essere tre incontri decisivi per la qualificazione alla Final Six che si giocherà a Lille. Gli azzurri e ...

Southwestern Energy sale verso 3 - 98 dollari Usa : Prepotente rialzo per Southwestern Energy , che mostra una salita bruciante dell'8,47% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

Italo avanti verso la Borsa. Offerta Usa troppo bassa : I soci di Italo vanno avanti per la loro strada verso la quotazione in Borsa. L'Offerta da 1,9 miliardi del fondo Usa Global Infrastructure Partners , Gip, non è stata respinta dal cda di ieri, che è ...