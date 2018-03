Usa | è morto David Ogden Stiers | il maresciallo di Mash

Usa - snowboarder morto in Sierra Nevada : LOS ANGELES, 3 MAR - La perturbazione che sta attraversando la California ha avuto le peggiori conseguenze sulle montagne della Sierra Nevada, dove uno snowboarder è morto e una valanga si è abbattuta ...

Uomo trovato in casa senza vita : forse è morto a caUsa del freddo : Lo hanno trovato senza vita sulla poltrona, nella casa dove viveva da solo in Salita Castello a Carpineto Sinello alcuni conoscenti, insospettiti dal lungo silenzio. Franco D'Angelo, 63 anni, operaio ...

Usa - morto leader evangelici Billy Graham : E' morto, in North Carolina, il reverendo Billy Graham, all'eta' di 99 anni, leader evangelico e figura centrale del movimento protestante negli Stati Uniti. La sua influenza si e' estesa al mondo della politica ed e' stato consigliere spirituale di molti presidenti, e tra i leader religiosi piu' ascoltati in assoluto. Graham ha sofferto a lungo per un cancro. E' morto questa mattina ...

Usa - morto il reverendo Billy Graham : 17.55 Il reverendo Billy Graham, consigliere spirituale di molti presidenti americani, è morto all'età di 99 anni nel Nord Carolina. Scrittore e predicatore battista è stato un forte sostenitore dell'integrazione razziale. Figura centrale del movimento protestante negli Usa,è ritenuto uno dei leader religiosi più ascoltati in assoluto.

“È morto”. Ha aiutato tutti noi - la sua è stata una vita straordinaria. Ma se n’è andato a caUsa di una brutta malattia : “Grazie di averci ispirato” : Nato nel ’36 nella Slesia (allora tedesca), divenuto cittadino americano dall’87 e con un buen retiro a Fubine, nel Monferrato – dove la moglie Laura Maioglio ha la casa di famiglia -, Günter Blobel è morto a New York dopo una lunga malattia, all’età di 81 anni. Scienziato di fama, aveva ricevuto il premio Nobel nel ’99 per ricerche fondamentali per la nuova biologia cellulare molecolare. E non aveva esitato a devolvere 820 ...

Usa - morto il premio Nobel per la Medicina Gunter Blobel : E' morto a New York all'età di 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la Medicina. Il suo merito fu quello di aver scoperto i segnali intrinseci delle ...

Bologna - esplosione nelle cantine di un palazzo in via Pietro Canonici : un morto. “EsclUsa fuga di gas” : Una persona è morta in un‘esplosione nelle cantine di una palazzina di via Pietro Canonici a Bologna, nella zona San Ruffillo. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le 13 di venerdì 16 febbraio e le cause sono ancora da accertare, ma è escluso che si sia trattato di una fuga di gas. L’esplosione ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. Sul posto ci sono 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono intervenuti per un sopralluogo ...

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scUsa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

“È una tragedia - non ci crediamo ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffUsa subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...

