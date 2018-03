Usa - continua la pratica cura i minori gay. Presto proibita dallo Stato di Washington : Al momento sono 57mila i ragazzi omosessuali tra i 13 e i 17 anni in trattamento, proprio come se il loro orientamento sessuale fosse una malattia. La "terapia di conversione" è di fatto una consuetudine ben radicata, ma potrebbe essere Presto proibita nello Stato di Washington.Se il governatore democratico Jay Inslee dovesse firmare il disegno di legge già approvato dal Senato lolcale, quello di Washington diventerebbe il ...

Diretta/ Catania-SiracUsa (risultato live 0-0) streaming video e tv : gli etnei continuano a sciupare palle gol : Diretta Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Strage Usa - continua caccia al killer : 0.43 La Polizia sta scortando studenti e staff fuori dal campus della Central Michigan University,teatro di una sparatoria in cui sono morte due persone. continua la caccia al 19enne che ha sparato contro i suoi genitori che erano andati a prenderlo per l'inizio delle vacanze di primavera,uccidendoli. Le autorità hanno intanto diffuso una fotografia del giovane nero, James Eric Davis Jr. dell'Illinois, chiedendo aiuto ai cittadini nella ...

Diretta/ Test Formula 1 2018 Barcellona - streaming video e tv : paUsa pranzo cancellata - continua a nevicare : Diretta Test Formula 1: info streaming video e tv, tempi e classifica della terza giornata di prove a Barcellona in vista della stagione 2018 di F1. Sarà ancora duello Ferrari-Mercedes?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:24:00 GMT)

Crescita continua per la linea verde dell'UnicUsano Ternana : È stato un weekend 'agrodolce' per le giovanili dell'Unicusano Ternana. Il bottino, diviso tra la Primavera, gli Under 17, 16 e 15, è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Ma, come sempre ...

Usa - l'attività manifatturiera di Philadelphia continua a crescere : Teleborsa, - Migliora oltre attese l'andamento del settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti. A febbraio l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia ,...

Fiorentina-Juventus - continuano le polemiche : clamorosa accUsa di Balli contro i bianconeri! : Fiorentina-Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri ma non sono mancate le polemiche. A far discutere soprattutto la decisione di Guida di assegnare un calcio di rigore in favore dei viola annullato però dal Var per fuorigioco di Benassi ma il tocco sembra di Alex Sandro. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato l’ex portiere dell’Empoli Daniele Balli che ai microfoni di ‘Radio Bruno ha mosso una clamorosa accusa ...

Il dollaro Usa resta debole e la discesa continua : ecco perchè : Nel 2009, l'economia mondiale era ancora nel mezzo del caos legato alla Grande Recessione e il divario è stato assorbito nel 2010 con una correzione del cambio verso valori più coerenti con l'...

“Anche Stefano lo ha fatto…”. Droga all’Isola dei famosi - il fuoco non si spegne. Eva Henger - ancora furiosa per aver rischiato 12 anni di carcere a caUsa di Francesco Monte e dei suoi vizi - continua a svelare dettagli della controversa vicenda. Il caos è totale : Isola dei famosi, questa faccenda della Droga in Honduras ha generato il putiferio più assoluto. Eva Henger, ospite la scorsa settimana in trasmissione dopo l’eliminazione, ha fatto sapere a tutti che Francesco Monte, quando tutti erano ancora nella villa, ha fumato della Droga. Tanti sarebbero stati i testimoni ma solo lei avrebbe parlato. Quando ha pronunciato la parola Droga tutti in studio sono impalliditi. Alessia Marcuzzi per prima. Che è ...

Bloccato il governo Usa. Le trattative sul budget continuano tra le accuse : NEW YORK - Bloccato il governo americano: Casa Bianca, repubblicani e democratici non sono riusciti a trovare un nuovo accordo, anche solo temporaneo, sul budget. E i fondi sono...

Usain Bolt vuole continuare a stupire - a marzo provino con il Borussia Dortmund : Il calcio potrebbe abbracciare la leggenda dell'atletica leggera Usain Bolt. Il giamaicano, otto ori olimpici, a 31 anni ha ancora un sogno, diventare un calciatore. Bolt ha lasciato il suo mondo, quello della pista, nell'Agosto scorso al termine dei Mondiali. In diverse occasioni aveva dichiarato un grande amore per il calcio e la voglia di vestire, un giorno, la maglia del Manchester ...

Tumori : continua il calo dei decessi negli Usa : Buone notizie dagli Stati Uniti sul fronte della lotta al cancro. Gli ultimi dati americani parlano di una costante riduzione della mortalità per tumore. Il tasso di morti per queste patologie è sceso dell’1,7% dal 2014 al 2015, continuando così il calo iniziato nel 1991. Una frenata che si è tradotta in questo lasso di tempo in 2,4 milioni di morti di cancro in meno. Questi i dati riportati in Cancer Statistics 2018, il report annuale su ...

Usa - crisi retail continua. Sears annuncia chiusura 100 punti vendita. Titolo -60% in un anno : Prosegue la crisi del settore retail in Usa. Sears ha annunciato ai propri dipendenti che chiuderà più di 100 punti vendita.