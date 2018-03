Urne aperte dalle 7 alle 23 Caos sulle schede a Palermo

Urne aperte dall 7 alle 23 Come si vota sulla scheda : L'Italia va al voto. Urne aperte della 7 alle 23 di oggi domenica 4 marzo. Gli elettori sono chiamati alle Urne per il rinnovo del Parlamento e in Lazio e Lombardia anche per l'elezione del governatore. Lo scrutinio delle schede di fatto inizierà al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti. Lo scrutinio delle Regionali invece comincerà alle 14.00 di luned' 5 marzo. Come si vota Questa legge ...

E' fatta - Mattarella scioglie le Camere Le tappe verso il voto. Urne già aperte : Conto alla rovescia per lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratterà di una fine di poco anticipata della legislatura rispetto alla scadenza naturale, prevista il prossimo 14 marzo, come sempre avvenuto nella storia della Repubblica... Segui su affaritaliani.it

Spagna - aperte le Urne per le elezioni in Catalogna : Voto potrebbe essere una svolta per la regione. Senza commento L'articolo Spagna, aperte le urne per le elezioni in Catalogna proviene da VanityFair.it.