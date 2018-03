Ucciso a coltellate a Milano

Napoli - ingegnere Ucciso a coltellate : rinviato a giudizio il fratello : E' stato ucciso a a coltellate nell'androne di casa, in viale Margherita di Savoia, a Napoli, la sera del 28 novembre. Per l'omicidio dell'ingegnere Vittorio Materazzo, è finito sotto processo il ...

Due coltellate al fegato e un colpo alla testa così il branco ha Ucciso Pamela Mastropietro : Pamela Mastropietro è stata uccisa da con due coltellate al fegato e un colpo alla testa da un gruppo di persone. E' quanto è emerso dall'autopsia. In seguito il cadavere è stato smembrato in modo ...

Cagliari - lite a coltellate : 19enne Ucciso in un centro migranti : lite e coltellate in un centro di accoglienza per migranti a Villacidro, nel Cagliaritano: ucciso con alcuni fendenti Richard Amissah, 19 anni del Ghana. Portato in caserma il presunto assassino, un ...

Villasor. Michele Viviani ha Ucciso a coltellate Bechir Ben Monsour : Un litigio finito in tragedia a Villasor nel Sud Sardegna. Un italiano ha accoltellato a morte un nordafricano. La lite è scoppiata in via Togliatti, davanti a una casa vicino all’ex zuccherificio abbandonato. Al culmine della lite, Michele Viviani, cagliaritano di 43…Continua a leggere →

Cagliari : tunisino Ucciso a coltellate : 00.23 Un tunisino è stato ucciso a coltellate alle case occupate nell'ex zuccherificio di Villasor (CA). I carabinieri hanno fermato il presunto omicida, un 44enne italiano. I due avevano già avuto liti in passato per problemi di vicinato. Al culmine dell'ennesima discussione, l'italiano avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale più volte. Nonostante l'intervento tempestivo del 118per il tunisino non c'è stato nulla da fare.

La polemica Ha Ucciso la moglie con 29 coltellate e poi è andato in pasticceria a comparsi dei babà. Ma la sentenza è assurda : Ed è questo che fa ancora più effetto, oltre alla cronaca terribile di quel delitto. Il fatto è avvenuto il 15 gennaio del 2017. I due coniugi erano appena rientrati da una vacanza a Pantelleria, ...

Mantova - un 57enne Ucciso a coltellate lungo la pista ciclabile : Mantova, un 57enne ucciso a coltellate lungo la pista ciclabile L’uomo, colpito da un fendente al cuore, è stato ritrovato agonizzate da un passante. Inutili i tentativi di rianimarlo. Continua a leggere L'articolo Mantova, un 57enne ucciso a coltellate lungo la pista ciclabile sembra essere il primo su NewsGo.

Taranto - uomo Ucciso coltellate in casa : 15.19 Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in casa a Chiatona, in provincia di Taranto. Sul corpo è stata trovata una ferita, si presume sia stato colpito con una coltellata. L'abitazione in cui viveva è una villetta, che si trova dopo lo svincolo per Pino Di Lenne, lungo la strada statale 107 che collega Taranto a Reggio Calabria.

Napoli - ingegnere Ucciso con 40 coltellate : preso a Siviglia il fratello Luca Materazzo : Un romanzo familiare e forse criminale. Un padre muore, il figlio maggiore sospetta dell’omicidio il proprio fratello. Che stando alla Procura di Napoli ,il 28 novembre 2016, lo ammazza con 40 coltellate. Il nuovo capitolo di questa storia è stato scritto ieri pomeriggio a Siviglia quando Luca Materazzo, 36 anni una laurea in giurisprudenza, è stato arrestato per la morte dell’ingegnere Vittorio Materazzo, 51 anni, trucidato, nell’androne ...

