Uccide la moglie e si getta dal balcone

: A 97 anni uccide la moglie inferma e si getta dal balcone a Pontedera - Corriere : A 97 anni uccide la moglie inferma e si getta dal balcone a Pontedera - FiorellaMannoia : - Corriere : ?????? E' morto (si presume suicida) il carabiniere che ha sparato alla moglie. Ha ucciso le due figlie di 13 e 7 ann… -

Il marito laconficcandole un cacciavite nella nuca e poi sidaldella loro abitazione al terzo piano. Lei aveva 86 anni, inferma a letto. Lui 97. Sono morti entrambi poco dopo l'arrivo in ospedale. E' accaduto a Pontedera (Pisa). Le condizioni erano disperate e i tentativi di rianimarli non hanno avuto esito. Sono stati i passanti a vedere l'anziano precipitare e a dare l'allarme. Sul posto anche la figlia della coppia per aprire la porta di casa.(Di domenica 4 marzo 2018)