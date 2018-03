TV | RAI5 | a “Brazil | A Natural History” coste da incanto

meteoweb.eu

(Di domenica 4 marzo 2018) Ufficialmente prende il nome di isola di Queimada Grande ma è nota a tutti come “Snake Island”, isola dei serpenti, perché ospita la più alta concentrazione di serpenti velenosi al mondo. È una delle isole raccontate da: A, in onda domenica 4 marzo alle 14.40 su. La Costa del Brasile si estende per 7500 chilometri, dalle fresche acque temperate del sud fino alla foce del Rio delle Amazzoni. Qui è possibile scorgere molte isole al largo della costa. Tra queste la più temibile è proprio Snake Island, popolata dal serpente più velenoso del pianeta, il “ferro di lancia dorata”. L'articolo TV,: a “Brazil: AHistory”dasembra essere il primo su Meteo Web.