TV | Rai1 | a “Linea Verde” la Sardegna | tra tradizione e innovazione

(Di domenica 4 marzo 2018) Domenica 4 marzo, su, torna “Linea Verde“. Alle 12.20, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla accompagneranno i telespettatori in un nuovo affascinante itinerario in, nel Nuorese. Laè terra ricca di saperi e tradizioni e, nel lungo corso della sua storia, i cambiamenti, gli scambi con diversi popoli hanno contribuito a formare una cultura legata al passato, alle arti e alle tradizioni, ma anche molto orientata al futuro e all’. Oggi infatti i sardi vogliono ripartire dall’, dalle sinergie tra amministrazioni locali ed aziende, dalle unicità che offre l’Isola. La pompia, per esempio, un agrume che cresce esclusivamente in, riscoperto e abbracciato da agricoltori e istituzioni locali può essere un esempio virtuoso di questo rilancio di un prodotto unico. Patrizio ne svelerà peculiarità ed utilizzi. Daniela invece andrà alla ...