Elezioni - l’appello di Renzi è un’ammissione : “TURATEVI il naso e votate Pd. In molti casi candidati ottimi” : Cita il celebre invito di Indro Montanelli, quello lanciato alla vigilia delle politiche 1976 in chiave anticomunista. Ma rilanciandolo ammette implicitamente che nel suo partito c’è più di qualche problema. È un mezzo passo falso l’invito al voto lanciato da Matteo Renzi nel mezzo di un’intervista al Mattino. In pieno scandalo rifiuti, con l’indagine della procura napoletana che incrocia l’inchiesta giornalistica ...