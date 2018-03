Trump minaccia dazi su auto made in Europe Bruxelles reagisce | A rischio Harley

Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea : Da qualche giorno il presidente americano Donald Trump sta minacciando di avviare una guerra doganale con i principali partner commerciali degli Stati Uniti, compresa l’Unione Europea. Dopo che Trump aveva annunciato dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, la Commissione The post Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Dazi - Trump minaccia rappresaglie su Bruxelles : Tasse sulle auto europee : Donald Trump alza i toni della guerra commerciale. Dopo aver annunciato l'aumento dei Dazi su importazioni di acciaio e alluminio, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato una nuova tassa sulle auto importate dai Paesi dell'Unione europea. "Se l'Europa vuole aumentare ulteriormente già massicci Dazi e barriere imposte alle società americane, che fanno affari lì - ha scritto oggi in un tweet - noi semplicemente ...

Venti di guerra commerciale : la Ue minaccia ritorsioni contro i dazi di Trump : BRUXELLES - È con evidente nervosismo, ma anche la sottile speranza di un cambio di fronte americano che l'establishment comunitario ha reagito all'annuncio dell'Amministrazione Trump di voler ...

