Trovato un cadavere vicino al Brenta

Carrara - Trovato cadavere sui binari : 60enne investito dal treno : Carrara, 25 febbraio 2018 - trovato il cadavere di un uomo, stamani verso le 8, a un passaggio a livello distante un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza , Massa Carrara, . ...

“Ha ucciso la giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato Trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

Cadavere di un uomo Trovato in un pozzo : Il Cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in un pozzo nelle campagne di Noci, in contrada Fongio, in provincia di Bari. Il Cadavere sarebbe quello di Simone Martucci, 47 anni, titolare di un...

Noci - Trovato il cadavere di un uomo in un pozzo : "E' stato ucciso dopo un litigio" : Dei due non si avevano notizia da ieri: si tratta di un commerciante 47enne e un agente immobiliare di 27 anni che avevano litigato. Il cadavere presenta...

Cadavere Trovato sulla spiaggia : è di Annamaria Tabellione - scomparsa da giorni : E’ stato ritrovato il corpo di Annamaria Tabellione, la donna di 55 anni scomparsa venerdì scorso dalla sua...

Roma : Ferma la Roma-Cassino - riTrovato un cadavere : ritrovato cadavere sulla linea, stop ferrovia Roma-Cassino direzione Roma Roma – A causa del ritrovamento di un cadavere all’altezza della Fermata di Colonna Galleria, sulla linea... L'articolo Roma: Ferma la Roma-Cassino, ritrovato un cadavere su Roma Daily News.

Tragedia in Colombia - Trovato il cadavere di Daniel Silguero : l'ex allenatore rinvenuto senza vita nel suo appartamento : l'ex allenatore del Real Club Cartagena, club Colombiano, è stato trovato morto nel suo appartamento, le cause del decesso sono ancora sconosciute Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio Colombiano, l'ex calciatore e tecnico Daniel Silguero è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento dalle autorità Colombiane. Ad annunciarlo è lo stesso club con una ...

Roma - cadavere Trovato in un depuratore : Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un cassone di un depuratore fuori servizio in via Andersen, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno recuperando...

Roma - orrore allo Stadio Flaminio : Trovato il cadavere di un uomo : Riverso in terra, con del sangue che scendeva dalla nuca. Il cadavere di uomo è stato trovato questa mattina all'alba dentro lo Stadio Flaminio. Il corpo è stato rinvenuto...

Trovato cadavere di un senzatetto dentro lo stadio Flaminio. Insorgono Pd e Fi : "Ora basta - degrado assoluto" : Il corpo di un uomo è stato Trovato stamattina all'interno dello stadio Flaminio a Roma. A scoprirlo agenti della polizia locale, intorno alle 8.30, durante un controllo programmato. Secondo quanto si è appreso, il corpo era nei pressi dell'ingresso 16. Da chiarire le cause del decesso. Sul posto anche la polizia. Lo stadio, progettato da Nervi, versa da diversi anni in stato abbandono ed è spesso rifugio di ...

