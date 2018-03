Tragedia Astori | le ipotesi del medico sportivo

meteoweb.eu

: Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. - Totti : Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. - AlexandrePato : Che tragedia! RIP Astori ???? - quelliche_rai2 : In segno di rispetto per la tragedia che ha colpito Davide #Astori, oggi #QCC non andrá in onda. Il nostro pensiero… -

(Di domenica 4 marzo 2018) L’Italia ha “un protocollo eccezionale di controlli sanitari” nel calcio. Lo dice all’Adnkronos il Professor Ernesto Alicicco, storicodella Roma in merito al decesso del capitano della Fiorentina Davide. “I controlli che si fanno ai professionisti, si fanno ogni sei mesi e non scappa mai nulla. Aspetto di vedere quello che dirà l’autopsia. Sono curioso da un punto di vista scientifico di scoprire che gli è successo”. “Ci possono essere mille cause – aggiunge -, poteva essere che di notte aveva degli arresti perché era bradicardico, ma tutto questo lo verifichiamo quando facciamo i controlli, per cui mi sembra molto strano, perché si dovrebbe vedere. Se all’improvviso è deceduto per un’aneurisma, che si è rotto, quello non si può vedere. Di norma non andiamo a fare risonanze magnetiche con ...