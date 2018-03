Tragedia Astori | ecco il messaggio di Steven Zhang sui social

Tragedia Astori : le ipotesi del medico sportivo : L’Italia ha “un protocollo eccezionale di controlli sanitari” nel calcio. Lo dice all’Adnkronos il Professor Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma in merito al decesso del capitano della Fiorentina Davide Astori . “I controlli che si fanno ai professionisti, si fanno ogni sei mesi e non scappa mai nulla. Aspetto di vedere quello che dirà l’autopsia. Sono curioso da un punto di vista scientifico ...

Morte Astori - Andrea Della Valle : " Tragedia immensa - era speciale" : una tragedia immensa , una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire". Così il presidente Della Fiorentina ...

Morte Astori - Della Valle : " Tragedia immensa. Ragazzo dalle grandi qualità umane e tecniche" : una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire". Così il presidente Della Fiorentina ...

Tragedia Astori - un minuto di silenzio prima di Barcellona-Atletico Madrid : prima del big match di Liga il Camp Nou si è fermato per l'omaggio. Particolarmente scosso il Cholo Simeone

Astori : Malagò choccato - ' Tragedia assurda' : Era doveroso", ha aggiunto Malagò , porgendo le "condoglianze da tutto il mondo dello sport, non solo il calcio". "Invito tutti a non lasciarci trasportare a nessuna illazione e speculazione. Nessun ...

Tragedia Astori - lieve malore per Diego Lopez : GENOVA - Nessuna voglia di parlare negli spogliatoi del Luigi Ferraris dove era in programma Genoa-Cagliari , annullata per la morte improvvisa di Davide Astori. La notizia ha colpito profondamente le ...