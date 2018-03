Tra Washington e Bruxelles è già guerra commerciale?

Basket - Nba : super Gallinari Tra scina i Clippers - Washington tallona Cleveland : Washington - Serata da incorniciare per i Los Angeles Clippers , 27-25, che vincono in rimonta 104-101 contro i Dallas Mavericks , 17-37, con Danilo Gallinari grande protagonista e autore di 28 punti ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari Tra scina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...

Usa - la sorveglianza globale è legge : Washington potrà (ancora) regis Tra re le comunicazioni degli s Tra nieri all’estero : La legge sulla sorveglianza globale passa al senato Usa con 65 voti favorevoli e 34 contrari. Il mondo liberal chiede però a Donald Trump di mettere il veto, mentre la legge viaggia verso la Casa Bianca per essere controfirmata. Con questa legge la Nsa – National security agency – potrà registrare le comunicazioni di chiunque, compresi gli americani che il Quarto emendamento protegge da indagini indiscriminate, per il solo fatto di ...

Uno sTrano avviso da Washington.. chi ha ucciso il politico serbo in Kosovo? - : Gli assassini di Ivanovic gli hanno sparato da una "Opel Astra" in movimento, successivamente ritrovata bruciata in una strada non lontana. Oliver Ivanovic è diventato noto dopo la guerra in Kosovo ...