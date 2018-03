Tottenham-Huddersfield | l' arbitro si fa male | si cerca un sostituto tra il pubblico

sport.sky

: #TottenhamHuddersfield, disavventura per l'arbitro: prima l'infortunio poi la ricerca del sostituto tra il pubblico… - DiMarzio : #TottenhamHuddersfield, disavventura per l'arbitro: prima l'infortunio poi la ricerca del sostituto tra il pubblico… - fantagazzetta : #TottenhamHuddersfield, l'arbitro s'infortuna e dall'altoparlante scatta l'annuncio: 'C'è qualche arbitro... - UNotizieCalcio : Inghilterra, Tottenham - Huddersfield e la ricerca di un arbitro tra gli spalti di Wembley - Ultime Notizie Calcio… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Vince ancora il, che in Premier non pareggia da inizio febbraio , contro il Liverpool, e non perde da metà dicembre , contro il City, . Nel match della 29giornata ci ha pensato Son a ...