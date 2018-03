Torino Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (basket Lega A 20^ giornata) : diretta Torino Capo d’Orlando Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Al PalaRuffini la Fiat festeggia la Coppa Italia, 20^ giornata(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 08:14:00 GMT)

Ladri acrobati a Torino - arrestati tre minorenni e il loro capo 40enne - : I ragazzi, fra i 14 e i 17 anni, venivano accompagnati dall'adulto sui luoghi dei furti. Fondamentali per le indagini le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza

Candidati Pd non c è Fassino a Torino - capolista sarà il ministro Padoan : È Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia del governo Gentiloni il capolista del Pd nel seggio di Torino della Camera. Il suo nome arriva poco dopo le quattro di notte durante la travagliata direzione del Pd che ha stilato i nomi per ...

Torino - polemica tra capo Polizia e Pg su p.za San Carlo : Torino, 18 gen. (askanews) E' polemica tra istituzioni sui fatti di piazza san Carlo a Torino. Il capo della Polizia Franco Gabrielli punta il dito contro la procura torinese, che per gli eventi del 3 ...

Piazza San Carlo - scoppia la polemica tra il capo della polizia e il procuratore generale di Torino : Gabrielli sulle accuse all'ex questore per il disastro del 3 giugno: "Stufi di essere la foglia di fico". Saluzzo: "Parole inaccettabili, non abbiamo indagato a...

Basket - 14a giornata Serie A 2018 : Avellino nuova capolista in solitaria. Brescia cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia! : Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del ...

BASKET. La Fiat Torino supera la capolista Brescia e conquista l'accesso alle Final Eight : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Dal canto suo Brescia nell'ultimo quarto ha cercato di ...

Torino - bomba carta nel cassonetto per festeggiare Capodanno - 30 appartamenti danneggiati : “La mia casa era irriconoscibile” : “Ero qui che guardavo la televisione con le mie figlie, quando ho sentito un urto e i vetri delle finestre andare in frantumi, sono subito corsa via con le bambine in un’altra stanza”. È il racconto di una delle abitanti delle palazzine del quartiere Falchera, a Torino, che nella notte di Capodanno hanno subito i danni della bomba carta fatta esplodere in cassonetto nel piazzale antistante e che ha causato il ferimento di 4 ...

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a Torino : nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Felice anno nuovo! A Torino due trapianti salvavita nella notte di Capodanno : Felice anno nuovo! Lo è stato a Torino, dove nella notte di Capodanno all’ospedale Molinette di Torino due persone sono rinate a nuova vita grazie al dono più grande: la donazione di organi ed ai relativi trapianti. Un vero miracolo di San Silvestro. Il 31 dicembre è deceduto un uomo di 82 anni a Novara per ictus ischemico. I due trapianti della Città della Salute di Torino, coordinati dal Centro regionale trapianti (diretto dal professor ...

Torino - fuochi d'artificio la notte di Capodanno alla Falchera : notte di botti e di fuochi artificiali alla Falchera: le immagini sono state girate prima del colpo della bomba carta che ha distrutto i vetri delle finestre di una trentina di appartamenti

Capodanno a Torino : Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Finardi : Quello del 2018 è stato un Capodanno piuttosto movimentato. Non c'erano i concerti nelle piazze, dislocati all'interno di due strutture per motivi di sicurezza, ma le persone sì. In molti, infatti, ...

Torino : Capodanno fra speranza e incertezza per i lavoratori della Embraco : C'è poca voglia di festeggiare fra chi vede il proprio futuro lavorativo in bilico. La fabbrica del gruppo Whirpool vuole chiudere. I contratti di solidarietà non verranno rinnovati -

Tafferugli davanti al carcere di Torino la notte di Capodanno - ferita una poliziotta : Tensioni, nella notte di Capodanno, tra gli anarchici e le Forze dell'ordine davanti al carcere delle Vallette. Nei Tafferugli, un'agente della polizia scientifica è stata ferita, colpita al volto da ...