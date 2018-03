Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nelle prime tre serie del trap femminile bene Maria Lucia Palmitessa : Si apre anche la stagione di Coppa del Mondo per il Tiro a volo: a Guadalajara, in Messico, oggi si sono disputate le prime tre serie del trap femminile. Dopo 75 piattelli c’è un quartetto al comando, con 71 centri: la nostra Maria Lucia Palmitessa è in compagnia delle statunitensi Ashley Carroll e Aeriel Alease Skinner e della finlandese Mopsi Veromaa. Nel gruppo delle none classificate, con 68 centri su 75 c’è Federica Caporuscio, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : 12 azzurri al via della tappa messicana : Si presenta numeroso ed agguerrito il contingente italiano a Gudalajara, in Messico, per la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Il DT Albano Pera ha convocato per il trap, prima specialità a scendere in pedana, Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio (BR), l’argento olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prende il via con la tappa di Guadalajara la Coppa del Mondo 2018 di Tiro a volo: in Messico, dall’1 al 12 marzo i migliori tiratori al Mondo si sfideranno per iniziare al meglio il percorso nel circuito maggiore. Le gare, per quel che concerne il Tiro a volo si svolgeranno tra il 4 e l’11 marzo. Al momento non è prevista copertura televisiva per la manifestazione. Di seguito il programma completo del Tiro a volo con l’ora ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : il calendario completo. Tutte le date e il programma della stagione : Ad inizio marzo riparte la Coppa del Mondo di Tiro a volo: quattro tappe per i senior, due per i junior. Si parte da Guadalajara giovedì prossimo, poi ad aprile si va a Changwon, mentre a giugno tocca a Siggiewi, poi a luglio tappa a Tucson. Per i junior invece tappe a Sydney a fine marzo e a Suhl a fine giugno. Altri appuntamenti stagionali saranno gli Europei di Leobersdorf ad agosto, i Mondiali di Changwon a settembre e gli YOG a ottobre. Di ...

Tiro a volo : mamma Cainero vince GP Qatar : A quattro mesi dalla nascita di Agata, la sua secondogenita, l'azzurra del Tiro a volo, specialità Skeet, è rientrata in pedana e ha vinto a Doha una 'classica' internazionale del suo sport, il GP ...

Caritas Milano : sedi per mensa e riTiro vestiti usati - mobili e come fare richiesta per volontariato : La Caritas è un organismo pastorale che promuove la carità, con sedi in tutta Italia. Scopriamo quali sono le sedi per la mensa o per il ritiro di vestiti o mobili usati a Milano, oppure come fare la richiesta di volontariato qualora siate interessati e volenterosi di aiutare il prossimo nel pieno spirito della carità ambrosiana. Nata nel 1971 per volere di Paolo VI, la Caritas è un organismo della Cei(la Conferenza Episcopale Italiana) che si ...

Tiro a volo : GP Qatar podio tutto azzurro : DOHA, 19 FEB - L'Italia è stata la protagonista assoluta della gara di Double Trap del GP del Qatar, a Doha. Gli azzurri del ct Mirco Cenci hanno monopolizzato il podio, conquistando tutte le medaglie ...

Tiro a volo : Rossi 4/a a Doha - marito 3/o : ANSA, - Doha, 17 FEB - Il Tiro a volo azzurro centra il podio nella gara di Trap uomini del GP del Qatar. A mettersi al collo la medaglia è stato il tarantino Mauro De Filippis, terzo alle spalle ...

Lutto per lo sport italiano : muore Bruno Rossetti - leggenda del Tiro a volo : Lutto per lo sport italiano: è morto stanotte Bruno Rossetti, leggenda del tiro a volo e medaglia di bronzo nello Skeet alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992.Nato a Troyes in Francia il 9 ottobre del 1960, Rossetti è stato due volte campione del mondo - nel 1991 a Perth (Austria) e nel 1994 a Fagnano (Italia) - e quattro volte campione europeo - due volte con gli azzurri (nel 1980 a Uddevalla in Svezia e nel 1989 a Zagabria) e due volte con la ...

Tiro a volo - è morto Bruno Rossetti : A Montecatini, sua città d'adozione, ha proseguito la sua vita nello sport come dirigente dell'ASD Montecatini Pieve a Nievole e come tecnico di livello internazionale, trasmettendo la sua passione ...

Tiro a volo - morto Bruno Rossetti. Bronzo a Barcellona 1992 - papà del Campione Olimpico Gabriele : Bruno Rossetti ci ha lasciati nella notte a soli 57 anni. Bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 1992, l’ex tiratore a volo è deceduto dopo una breve malattia: è il papà di Gabriele, Campione Olimpico a Rio 2016 nello skeet, proprio nella specialità del babbo che era anche il suo allenatore. Il palmares di Bruno, nato a Troyes (Francia) nel 1960, è superlativo: figurano anche due ori ai Mondiali (1991 e 1994) per cinque medaglie complessive ...

Tiro con l’arco : l’ex ct della pallavolo Mauro Berruto nuovo direttore tecnico del movimento italiano : Le qualità poliedriche di Mauro Berruto, ex ct della Nazionale italiana di pallavolo, non le scopriamo certo oggi. Tuttavia, in questo caso, siamo andati oltre il confine del prevedibile. Nella giornata di ieri, infatti, la Fitarco ha diffuso un comunicato in cui si annuncia per lunedì prossimo la presentazione del nuovo direttore tecnico, per l’appunto Berruto. Una scelta conseguenza del suo progetto presentato ai consiglieri federali ...

Tiro a volo - Alessandro Chianese secondo nel double trap e Giancarlo Tazza terzo nello skeet al Gran Premio dell’Emiro del Kuwait : La Nazionale italiana di Tiro a volo ha partecipato al Gran Premio dell’Emiro del Kuwait. Alessandro Chianese ha trovato un ottimo secondo posto nel double trap. L’azzurro aveva ben figurato nelle qualificazioni, dove era risultato il migliore con 141/150. Nella gare per il titolo, poi, è stato protagonista di un testa a testa con l’atleta di casa Ahamd Alafasi, che nel duello per l’oro ha prevalso per 76-73. Chianese non ...