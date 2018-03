Tennis | WTA 125K Series Indian Wells 2018 | Sara Errani è in finale! Ora la sfida con

Tennis - WTA 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani in semifinale. Vittoria sul velluto contro Danielle Collins : La corsa di Sara Errani al torneo WTA 125k di Indian Wells prosegue. La giocatrice azzurra, partita dalle qualificazioni, si è qualificata alle semifinali battendo nettamente, 6-4 6-1, l’americana Danielle Collins, numero 119 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card. Un successo netto per la Tennista bolognese, in un’ora e sette minuti, con cui prosegue la sua scalata al ranking, essendosi assicurata ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani inarrestabile! Arriva il pass per i quarti di finale : Sara Errani da sogno! L’azzurra liquida in due set la statunitense Kristie Ahn e vola ai quarti di finale nel torneo WTA 125K Series di Indian Wells: l’italiana si impone con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 27 minuti ed ora affronterà la statunitense Danielle Rose Collins. Nel primo set l’azzurra parte male, subendo in avvio un 3-0 non pesante, ma poi si scuote: la chiave di volta è un infinito quarto game, nel corso ...

Tennis - WTA Acapulco 2018 : Jasmine Paolini eliminata. Ko in due set con la cinese Zhang : Finisce subito l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Acapulco. La 22enne di Castelnuovo di Garfagnana è stata sconfitta in due set per 6-3 6-1 dalla cinese Shuai Zhang, numero 33 del mondo e quarta testa di serie sul cemento messicano, dopo neanche un’ora di gioco. L’azzurra, che ha superato le qualificazioni in Messico, ha perso subito il servizio in apertura di match, ma ha trovato immediatamente il controbreak ...

Tennis - WTA 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani domina l’americana Brady ed accede al secondo turno : Dopo aver superato le qualificazioni, Sara Errani accede anche al secondo turno nell’Oracle Challenger Series, torneo del circuito Wta 125k che si disputa sui campi di Indian Wells. La Tennista azzurra ha sconfitto con un doppio 6-2 l’americana Jennifer Brady, numero 87 del mondo, in un’ora di gioco. Un vero e proprio dominio quello di Sarita, che ha iniziato subito ottenendo il break in apertura di match. Brady ha reagito ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Francesca Schiavone fuori al primo turno : Francesca Schiavone ha salutato al primo turno il torneo WTA 125K Series di Indian Wells, che tradizionalmente precede il combined (ATP Masters 1000 – WTA Premier Mandatory) al via la prossima settimana: la Leonessa si è arresa alla belga Yanina Wickmayer, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Nel primo set non c’è stata storia: a fare la differenza è stato il maggior cinismo ...

Tennis - WTA Budapest 2018 : Alison Van Uytvanck batte in tre set Dominika Cibulkova e si prende il titolo : Alison Van Uytvanck ha vinto il torneo WTA di Budapest battendo in finale la slovacca Dominika Cibulkova in tre set, 6-3 3-6 7-5. Per la belga si tratta del secondo titolo in carriera, dopo quello di Quebec City dello scorso anno (sempre sul cemento indoor), ottenuto dopo una settimana da protagonista assoluta. Van Uytvanck, infatti, si è presentata in finale senza perdere nemmeno un set, ottenendo scalpi importanti, come al secondo turno contro ...

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani si arrende in due set ad Angelique Kerber : Si ferma al secondo turno il cammino di Sara Errani nel torneo WTA Premier di Dubai. La 30enne bolognese è stata sconfitta in due set dalla tedesca Angelique Kerber, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Nel primo set Kerber riesce a strappare il servizio a Sarita nel quinto game. L’azzurra riesce a reagire e nel sesto gioco si porta sullo 0-40 e la seconda palla break è quella decisiva ...

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani supera il primo turno. Tsurenko ko in due set : Continua l’ottimo momento di forma per Sara Errani. Dopo la splendida apparizione in Fed Cup contro la Spagna, la 30enne romagnola, numero 143 del mondo, ha superato il primo turno del torneo WTA Premier di Dubai, sconfiggendo in due set l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Sara, reduce dalle qualificazioni, è partita subito forte, portandosi sul 3-0 con un doppio break di ...

Tennis - WTA Budapest 2018 : Roberta Vinci cede alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich e saluta il torneo magiaro : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale di Roberta Vinci al torneo WTA di Budapest: la tarantina, dopo aver passato le qualificazioni, si ferma al primo turno al cospetto della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 6 del seeding, che si impone in 67′ con un doppio 6-3. Nella prima partita la tarantina tiene in apertura un primo turno al servizio nel quale annulla anche tre palle break, mentre la ...

Tennis - Ranking WTA (19 febbraio) : la danese Caroline Wozniacki resta regina per 45 punti! Scende Camila Giorgi : Il torneo Premier 5 di Doha per poco non ha sparigliato le carte in vetta al Ranking WTA di Tennis: la danese Caroline Wozniacki resta la regina della classifica mondiale per 45 punti. Sale al numero tre l’iberica Garbine Muguruza, che scavalca l’ucraina Elina Svitolina. Rientra prepotentemente in top ten la ceca Petra Kvitova, che guadagna ben undici posizioni e si piazza proprio in decima posizione. Ranking WTA al 19.02.2018 (Top ...

Tennis - WTA Doha 2018 : Petra Kvitova batte in finale Garbine Muguruza e torna tra le top10 : A Doha c’è il grande ritorno di Petra Kvitova. La giocatrice ceca, dopo un periodo molto complicato, rivede la luce tornando a vincere un WTA Premier dopo quasi due anni, rientrando nel gruppo delle migliori 10 giocatrici del mondo. La Kvitova ha piegato, infatti, in finale la n.4 WTA, la spagnola Garbine Muguruza, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 18 minuti di partita. Nel primo set l’avvio dell’iberica è devastante: ...