Tennis : vittorie per Juan Martin Del Potro e Lesia Tsurenko ad Acapulco : Due finali nella notte italiana nel circuito ATP e WTA. Acapulco (Messico) è stata teatro degli atti conclusivi del tabellone maschile e femminile in cui sono stati l’argentino Juan Martin Del Potro e l’ucraina Lesia Tsurenko a fare la voce grossa. Il sudamericano, n.9 del ranking, si è imposto sul sudafricano Kevin Anderson (n.8 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Un match nel quale è stata la ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer sul velluto con Bedene! Bene Del Potro. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...