Tennis | Fognini vince in Brasile Successo dedicato ad Astori

Tennis - Fognini vince torneo San Paolo : 18.52 Fabio Fognini vince il suo sesto titolo Atp aggiudicandosi il torneo di San Paolo in Brasile. In finale, il Tennista ligure supera in rimonta, 16 61 64, il cileno Nicolas Jarry. Durata del match 1h33'. Con questa affermazione, Fognini lunedì salirà al n.19 del ranking Atp.

Tennis - Del Potro - magia ad Acapulco. Fognini-Jarry a San Paolo per il titolo : Niente da fare per Anderson, che era alla terza finale nel 2018 e alla sesta finale negli ultimi 14 mesi, grazie alle quali era decollato dall'ottantesimo al 12° posto del mondo. Del Potro, che nei ...

Tennis - Atp San Paolo : Finale Fabio Fognini-Nicolas Jarry. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo Fabio Fognini affronterà Nicolas Jarry nella Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Il ligure partirà con i favori del pronostico sulla terra rossa brasiliana: l’avversario cileno è assolutamente alla portata del miglior Tennista italiano che ha tutte le carte in regola per conquistare il trofeo e confermare l’ottimo avvio di stagione. Di seguito la data, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini in Finale! Demolito Cuevas - domani caccia al trofeo : Fabio Fognini è in finale al Torneo di San Paolo. Il ligure ha raggiunto l’atto conclusivo dell’ATP 250, che si sta disputando sulla terra rossa brasiliana, dopo aver sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas con un netto 6-4, 6-2. Il nostro numero 1 domani affronterà il vincente della match tra il cileno Jarry e l’argentino Zeballos con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. Fabio è stato bravo a salvare un break point ...

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini soffre un set - poi domina il portoghese Domingues : Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale. Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e ...

Tennis - classifiche : Federer sul trono e Fognini torna in top 20 - Halep si riprende la corona : ROMA - Situazione cristallizzata al vertice della classifica mondiale del Tennis maschile, dove almeno sino a metà marzo , a dopo il Masters 1000 di Indian Wells, Roger Federer è sicuro di conservare ...

Tennis - Fognini si arrende a Verdasco : fuori in semifinale a Rio : RIO DE JANEIRO - Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini al torneo Atp di Rio de Janiero , terra rossa, montepremi di 1.461.560 dollari, . Il 30enne di Arma di Taggia, numero 21 Atp e ...

Tennis. A Rio de Janeiro niente finale per Fognini superato dallo spagnolo Verdasco : ... torneo Atp 500, non disputando la sua migliore partita e venendo superato in due set dal numero 40 al mondo che questa sera sfiderà nell'ultimo atto l'argentino Schwartzman. Il match - In circa 1 ...