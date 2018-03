SZ | si schianta con l' auto contro un albero | muore anziano

San Benedetto - si schianta contro le auto in sosta in piazza Garibaldi. Donna in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro alcune auto in sosta. Paura, intorno alle 2 e 30 del mattino di oggi, in piazza Garibaldi a causa di un'auto impazzita ...

Grave incidente in A4 - bus si schianta contro un tir : nove feriti | Foto e video : Grave incidente stradale sull'autostrada A4. Lo schianto poco prima delle 17 di mercoled&iGrave; nel tratto tra Cavenago e Agrate Brianza, non lontano da Monza. A scontrarsi un camion e un pullman "shuttle" in servizio...

Calabria - impatto fatale : 26enne muore schiantandosi contro un albero : Poche ore fa un giovane ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in Calabria dopo essersi schiantato con la propria autovettura contro un albero. Calabria, giovane ragazzo muore a causa di un incidente Nel pomeriggio di oggi, nel catanzarese, si è verificato un ennesimo incidente stradale dove è rimasto tragicamente coinvolto un ragazzo di soli 26 anni che si chiamava Rocco Vatrano. Questo ennesimo sinistro è accaduto precisamente nel comune di ...

Pullman della squadra giovanile di calcio si schianta contro il ponte - 2 morti e 15 feriti : Pullman della squadra giovanile di calcio si schianta contro il ponte, 2 morti e 15 feriti A bordo del mezzo viaggiavano circa 30 minori e 16 adulti, tutti appartenenti a una squadra di calcio giovanile sudamericana.Continua a leggere A bordo del mezzo viaggiavano circa 30 minori e 16 adulti, tutti appartenenti a una squadra di […] L'articolo Pullman della squadra giovanile di calcio si schianta contro il ponte, 2 morti e 15 feriti sembra ...

Casa Bianca - auto si schianta contro le barriere : donna arrestata : Casa Bianca, auto si schianta contro le barriere: donna arrestata Al momento dell’incidente Trump si trovava nell’edificio presidenziale insieme al premier dell’Australia Continua a leggere L'articolo Casa Bianca, auto si schianta contro le barriere: donna arrestata sembra essere il primo su NewsGo.

Furgone si schianta contro tir - un morto : Grave incidente stradale, stamani sulla Tiburtina Valeria, nel quale un uomo di 62 anni originario di Torre De Passeri , Pe, ha perso la vita. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 62enne, alla ...

Si schianta contro automobili in sosta e poi si ribalta : incidente per le strade di Pergine. Ferita una 78enne : Rocambolesco incidente questo pomeriggio in via Dante Alighieri a Pergine Valdarno. I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo di una vettura una donna che, per ...

Roma : si schiantano contro mezzo Anas - due ragazzi in codice rosso : Roma: sull’Aurelia auto si schianta contro mezzo dell’Anas in sosta. Due ragazzi in codice rosso Roma – Grave incidente nella Capitale ieri all’alba. Una vettura... L'articolo Roma: si schiantano contro mezzo Anas, due ragazzi in codice rosso su Roma Daily News.

Iran - si schianta volo di linea con 65 persone a bordo : Gravissimo incidente aereo in Iran. Un ATR-72 che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con 65 persone a bordo. L'aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di ...

