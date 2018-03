Sulle schede per le Regionali non c' è il bollino anti-frode

Elezioni - bollino antifrode? E’ Sulle schede di Camera e Senato - ma non su quelle per le Regionali di Lazio e Lombardia : Il bollino antifrode sulle schede non è previsto per le Regionali di Lazio e Lombardia. Agli elettori delle due regioni, infatti, da questa mattina i presidenti di seggio stanno consegnando tre cedole: sulle due relative a Camera e Senato è presente l’adesivo da confrontare con il codice assegnato a ciascun votante, mentre per il terzo foglio resta in vigore il sistema tradizionale. Una situazione che ha sorpreso non poco le commissioni, ...

Italiani al voto ma è già caos. Schede sbagliate - seggi chiusi : la vergogna Sulle elezioni : Una serie di errori e contrattempi hanno fatto partire malissimo questa giornata elettorale , si vota oggi domenica 4 marzo, fino alle 23, . A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 ...

Urne aperte dalle 7 alle 23 Caos Sulle schede a Palermo : L'Italia va al voto. Urne aperte della 7 alle 23 di oggi domenica 4 marzo. Gli elettori sono chiamati alle Urne per il rinnovo del Parlamento e in Lazio e Lombardia anche per l'elezione del governatore. Lo scrutinio delle schede di fatto inizierà al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti. Lo scrutinio delle Regionali invece comincerà alle 14.00 di luned' 5 marzo.Come si vota Questa legge ...

Problemi Sulle schede elettorali a Mantova e Palermo : Le elezioni partono con degli errori nelle schede. Nella circoscrizione di Mantova è stato riscontrato un errore nella stampa delle schede

Elezioni - la prima volta del tagliando antifrode Sulle schede : COME FUNZIONA - Ad ogni cittadino verrà assegnata una scheda dotata di codice progressivo alfanumerico, generato in serie, che verrà annotato sul registro elettorale. Dopo aver votato, l'elettore non ...

Perché l'allarmismo Sulle schede nulle è fortemente esagerato : ... che era basata sul solo voto di lista , a prescindere, ovviamente, dal giudizio complessivo su tali leggi, che da parte mia, data la mia storia politica, è scontato a favore della prima, . Ebbene, ...

La falce e martello torna Sulle schede elettorali : il PC presente in 16 regioni Video : Terminato il periodo nel quale le varie liste elettorali hanno avuto tempo di raccogliere le firme fra i cittadini precisamente 375 per ciascun collegio alla Camera e al Senato per presentarsi ufficialmente alle #Elezioni politiche, in queste ore è maggiormente chiaro il quadro delle formazioni e partiti che saranno effettivamente presenti sulle schede elettorali [Video]. Il Partito Comunista si presenta alle elezioni in 16 regioni su 20: ecco ...

Elezioni politiche 2018 - la carica dei simboli : da MTNPP a “Free flights”. Quel che vedremo (ma anche no) Sulle schede : Manca un po’ di rosso, anzi di rossore: un pelino di senso del pudore avrebbe fatto partire il conto alla rovescia ufficiale verso le Elezioni politiche con una dose di fiducia nel futuro. Invece no: mentre il panorama politico ha già i suoi problemi con i partiti maggiori, c’è chi ha fatto di tutto per metterci il carico. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare l’orda verso il ministero dell’Interno, una coda ...