Sul set con Casa Surace | ' La pubblicità? Fatela fare a noi terroni'

Diretta / Bergamo Scandicci (riSultato live 1-1) streaming video e tv : 3^ set! (Serie A1) : Diretta Bergamo Scandicci: info tv e streaming video. Le orobiche tornano in casa non disperando di trovare punti pesanti in ottica play off contro le fiorentine.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:24:00 GMT)

Maltempo San Severino Marche : buche e frana Sulla strada che sale dalla S361 Settempedana : Nel Comune di San Severino Marche tecnici e operai dell’ufficio manutenzioni sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che sale dalla SP361 Settempedana fino alla frazione di Pitino per poi ridiscendere dal lato opposto del castello: si è verificata una frana causata della neve a dalle piogge. Su tutto il territorio del Comune si registrano numerose buche: le squadre del pronto intervento stanno agendo con una manutenzione ...

Tutte le anticipazioni Sulla prossima settimana di Amici 2018! : Le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 5 marzo non lasciano giudizi in sospeso: la sfida a squadre si è conclusa durante la diretta, ha vinto la squadra del Fuoco e a turno cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione per l'ammissione al Serale. Solo l'unanimità dei professori consentirebbe di indossare subito la felpa verde, ma abbiamo sentito e risentito i professori dire "no" ai candidati sempre con le stesse ...

Scuola Pallavolo Biellese - settore giovanile : Tutti i riSultati del weekend : weekend nero per il settore giovanile targato Scuola Pallavolo Biellese, che ha visto sconfitte tutte le squadre scese in campo tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. La formazione under 16 Caseificio ...

Elezioni - ecco l’informazione Mediaset Sul web e in tv : Elezioni, ecco l’informazione Mediaset sul web e in tv Tutta la programmazione prevista per Politiche e Regionali del 4 marzo Continua a leggere

Un Passo dal Cielo 5 - data inizio riprese : Daniele Liotti già Sul set : Daniele Liotti è già sul set? Le riprese sono già iniziate? Sfortunatamente no e tutti si chiedono quale sia per Un Passo dal Cielo 5 la data di inizio delle riprese dell’amatissima fiction Rai? I telespettatori di Rai 1 sono stufi di attendere news in merito ad una delle loro fiction preferite e vorrebbero già vedere le nuove puntate, ma la serie non andrà in onda prima della prossima stagione televisiva visto che le riprese devono ...

Roma : testata Sul setto nasale dopo C.I.D. Denunciato 36enne romano : Roma – rifila capocciata sul setto nasale a seguito di un banale incidente in auto Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno Denunciato... L'articolo Roma: testata sul setto nasale dopo C.I.D. Denunciato 36enne Romano su Roma Daily News.

Diretta/ Benfica Ravenna (riSultato live 2-1) streaming video e tv : 4^ set (Challange Cup) : Diretta Benfica Ravenna: info streaming video e tv. I ragazzi di Soli tornano in campo per ottenere la qualificazione alla prossima fase della Challnge Cup. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:58:00 GMT)

Diretta / Trento-Maaseik (riSultato live 2-1) streaming video e tv : 4^ set (Champions League maschile) : Diretta Trento Maaseik: info streaming video e tv. La squadra di Lorenzetti torna in campo al Pala Trento per l'ultimo turno del girone E di Champions League. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:08:00 GMT)

DIRETTA / Civitanova Perugia (riSultato live 0-2) streaming video e tv - 3^ set (Champions league volley) : DIRETTA Civitanova Perugia: info streaming e tv. Nuovo derby azzurro nella fase a gironi della Champions league. Lube e Sir già sicure della qualificazione.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:32:00 GMT)