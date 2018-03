Stasera TV Streaming Diretta 4 marzo | #MaratonaMentana Elezioni

Gli ultimi saranno ultimi - film Stasera in tv 3 marzo : trama - curiosità - streaming : Gli ultimi saranno ultimi è il film stasera in tv sabato 3 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 1. Massimiliano Bruno cura la regia ed anche la sceneggiatura che si basa su un testo teatrale scritto dallo stesso regista circa dieci anni fa quasi su misura per l’attrice Paola Cortellesi. Il cast è davvero notevole: spiccano oltre Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann anche Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi.Di seguito ecco ...

Fire Down Below L’Inferno Sepolto - film Stasera in tv 3 marzo : trama - curiosità - streaming : Fire Down Below L’Inferno Sepolto è il film stasera in tv sabato 3 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola del 1997 diretta da Félix Enríquez Alcalá ha come protagonista Steven Seagal. trama: una grande quantità di rifiuti tossici radioattivi viene nascosta in una miniera di carbone del Kentucky. Entra in azione l’agente speciale Jack Taggart. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...

Lupin III La pagina segreta di Marco Polo - film Stasera in tv 3 marzo : trama - curiosità - streaming : Lupin III La pagina segreta di Marco Polo è il film stasera in tv sabato 3 marzo 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 22:45, la tradizionale rassegna della seconda serata del Sabato per il 23° special televisivo. Non seguirà il previsto episodio della serie derivata Lupin III La Donna Chiamata Fujiko Mine per via del campionato di Formula E. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...

Pari e dispari - film Stasera in tv 4 marzo : trama - curiosità - streaming : Pari e disPari è il film stasera in tv domenica 4 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola del 1978 vede alla regia Sergio Corbucci mentre sono protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pari e disPari, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Pari e disPari GENERE: Comico, ...

Vita di Pi - film Stasera in tv 5 marzo : trama - curiosità - streaming : Vita di Pi è il film stasera in tv lunedì 5 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Yann Martel ed è diretta da Ang Lee. Protagonisti sono Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Vita di Pi, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

Doppia Personalità - film Stasera in tv 3 marzo : trama - curiosità - streaming : Doppia Personalità è il film stasera in tv sabato 3 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:35. Si tratta di un thriller diretto da Brian De Palma datato 1992. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Doppia Personalità, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Raising ...

Kung Fu Panda 2 - film Stasera in tv 3 marzo : trama - curiosità - streaming : Kung Fu Panda 2 è il film stasera in tv sabato 3 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Diretto da Jennifer Yuh è doppiato nella versione originale da Jack Black e Angelina Jolie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Kung Fu Panda 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom DATA USCITA: 24 agosto ...

Attacco al Potere 2 - film Stasera in tv 2 marzo : trama - curiosità - streaming : Attacco al Potere 2 è il film stasera in tv venerdì 2 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1, un thriller del 2016, diretto da Babak Najafi, con Gerard Butler e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Attacco al Potere 2. scheda TITOLO ORIGINALE: London Has Fallen DATA USCITA: 03 marzo 2016 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Babak ...

Hitman L’Assassino - film Stasera in tv 2 marzo : trama - curiosità - streaming : Hitman L’Assassino è il film stasera in tv venerdì 2 marzo 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:20. La pellicola è ispirata a uno dei videogiochi più venduti nel mondo, Hitman, e vede tra gli attori del cast Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Hitman L’Assassino, film ...

United 93 - film Stasera in tv 2 marzo : trama - curiosità - streaming : United 93 è il film stasera in tv venerdì 2 marzo 2018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:10, diretto da Paul Greengrass, con J.J. Johnson e Polly Adams. La trama racconta del volo United Airlines 93, dirottato l’11 settembre 2001 nel corso dell’attacco terroristico che ha coinvolto il World Trade Center e il Pentagono. L’aereo in questione non raggiunse il suo obiettivo a causa della ribellione dei passeggeri ...

Fai Bei Sogni - film Stasera in tv 2 marzo : trama - curiosità - streaming : Fai Bei Sogni è il film stasera in tv venerdì 2 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Massimo Gramellini, è diretto da Marco Bellocchio con protagonisti Valerio Mastandrea, Barbara Ronchi e Bérénice Béjo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Fai Bei Sogni, film stasera in tv: scheda DATA ...