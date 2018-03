Speed skating | Campionati italiani 2018 | Andrea Giovannini trionfa nell’allround | David

Speed skating - Mondiali sprint 2018 : Håvard Lorentzen e Nao Kodaira in vetta alla graduatoria dopo la prima giornata : Nella prima giornata dei Mondiali sprint 2018 di Speed skating a Changchun (Cina) sono il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen e la giapponese Nao Kodaira a fare la voce grossa. Nella gara maschile il campione olimpico dei 500 metri a PyeongChang si è confermato il più forte in questo day-1. Il successo della gara più veloce ed il secondo posto nei 1000 metri hanno lanciato in vetta alla graduatoria di quest’oggi lo scandinavo con 69.495 ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Punto alla medaglia a Pechino ma la Federazione deve essere più vicina agli atleti” : Quelle lacrime al termine della mass start a Cinque Cerchi ce le ricorderemo per sempre. Spontaneità e verità in quella reazione di Francesca Lollobrigida, tra le favorite per il successo finale nella specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un settimo posto finale che non rende giustizia alla bontà della sua prova, vista la quarta piazza nello sprint decisivo che assegna più punti. 28 centesimi maledetti che ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Seung-Hoon Lee vince la mass start - Andrea Giovannini 12mo : Il sudcoreano Seung-Hoon Lee ha vinto la mass start maschile di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il padrone di casa ha fatto festa imponendosi nello sprint finale in maniera autoritaria grazie a un’azione conclusiva fulminante. Il 29enne ha mandato in visibilio il proprio pubblico e sale sul podio a cinque cerchi per la quinta volta in carriera, la seconda sul gradino più alto visto che a Vancouver 2010 trionfò ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida settima nella mass start. Oro a Nana Takagi : Francesca Lollobrigida chiude al settimo posto la mass start femminile di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A trionfare è la giapponese Nana Takagi davanti alla sud-coreana Bo-Reum Kim ed all’olandese Irene Schouten. L’azzurra si presentava alla gara da grande favorita e forte non solo della leadership nella classifica di Coppa del Mondo, ma anche del titolo europeo conquistato lo scorso mese di ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini vola in finale - si sogna la medaglia : Andrea Giovannini si è qualificato alla finale della mass start di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto relativamente facile per l’azzurro che è stato bravo nella fase conclusiva della sua semifinale andando via con l’austriaco Linus Heidegger e il giapponese Shane Williamson: i tre atleti si sono staccati e, senza forzare più di tanto il ritmo, hanno distaccato tutta la concorrenza riuscendo così a ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone in Finale! Si lotta per le medaglie : La mass start femminile di Speed skating è una delle gare più attese per l’Italia in questa giornata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida è tra le grandi favorite per il podio e non ha deluso le aspettative in semifinale. La laziale si è infatti imposta con estrema autorevolezza vincendo lo sprint finale da 60 punti e la terza volata (da 5 punti) oltre a essere giunta seconda nello sprint d’apertura. ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone in finale nella mass start!! Tra 15' Andrea Giovannini sul ghiaccio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno della mass start con protagonisti Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini. Le due ragazze, oro ed argento agli Europei di Kolomna, vogliono confermarsi a LIVEllo olimpico. Dall’ovale ghiacciato sudcoreano potrebbero arrivare grandi soddisfazioni e le azzurre ...

