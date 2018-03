' Sono nata nel 1913 | questo è quello che voglio dire a mia nipote e alla sua generazione'

ARIANNA FONTANA/ "Sono molto determinata - so cosa voglio e me lo vado a prendere" (Che tempo che fa) : ARIANNA FONTANA a Che tempo che fa: la pattinatrice di short track italiana più medagliata di sempre sarà ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai 1.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:52:00 GMT)

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Arezzo. Le migliori Sono state… : Oggi pomeriggio ad Arezzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 2. Asia D’Amato Brixia Brescia 54.850 3. Alice D’Amato Brixia ...

Elezioni - i giochi Sono fatti. Oggi giornata di silenzio - domani italiani chiamati al voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...

Masterchef Italia 7/ Semifinale - diretta : Denise eliminata - prova con Caminada. Chi Sono i finalisti 2018? : Masterchef Italia 7, anticipazioni e diretta Semifinale: una mistery box particolare, un invention test tradizionale e una prova in esterna in montagna sono le prove di oggi, 1° marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:45:00 GMT)

"12 anni schiava del dolore - così Sono tornata a vivere" : Per 12 anni ostaggio del dolore cronico . E' la storia di Monica Spizzirri, che oggi di anni ne ha 36 e racconta all'AdnKronos Salute di quando, nel 2002, la sua vita da ragazza attiva e spensierata ...

Giornata mondiale malattie rare : circa il 40% Sono malattie neurologiche rare : ... la Giornata delle malattie rare è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo.

F1 - Test Barcellona 2018 – Analisi prima giornata : Daniel Ricciardo emerge tra freddo e pioggia - Mercedes e Ferrari Sono vicine - Renault in crescita : Per rendere omaggio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 appena concluse, il primo giorno dei Test pre-stagionali di Formula Uno a Barcellona è proseguito sulla scia del freddo sudcoreano. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi hanno regnato brutto tempo, temperature rigide e, per concludere, anche la pioggia che ha fatto chiudere anzitempo il movimento sul tracciato. Queste condizioni dovrebbero ripetersi anche nella giornata di ...

Elezioni - Gianni Granata : 'I grandi partiti Sono complici della morte della politica. Leu è unica speranza di ricreare rapporto con i territori' : ... quasi come il mito della caverna, depauperando il peso del voto dei cittadini ed al tempo stesso la credibilità della politica. Spero che con questa tornata elettorale i cittadini mandino un ...

Elezioni - Gianni Granata : 'I grandi partiti Sono complici della morte della politica. Leu è unica speranza di ricreare rapporto con i territori' : ... destano più di qualche dubbio, infatti il ristagno occupazionale dalle nostre parti si avverte ancora in tutta la sua drammaticità, dalla difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, ...

I veri bomber della 26esima giornata di Serie A Sono i difensori : Nella 26esima giornata di Serie A i gol dei vari Immobile, Budimir, Destro e Paloschi sono stati messi in secondo piano dai difensori goleador, che hanno vissuto una giornata indimenticabile e prolifica. Ad aprire la giornata super sono stati i due interisti Skriniar e Ranocchia La 26esima giornata del campionato di Serie A si concluderà con il posticipo di lunedì sera tra Cagliari e Napoli, nel frattempo si possono tirare le prime somme sulle ...

Nadia Rinaldi a Domenica Live smentisce Chiara Nasti : “Stonata per la marijuana? No - Sono caduta due volte dall’amaca” : Nadia Rinaldi a Domenica Live sul canna-gate dell’Isola dei Famosi nega la versione di Chiara Nasti Nadia Rinaldi ha smentito a Domenica Live la testimonianza di Chiara Nasti andata in onda qualche giorno fa a Striscia la notizia. La fashion blogger napoletana, durante una conversazione con il marito di Eva Henger, ha rivelato che l’attrice […] L'articolo Nadia Rinaldi a Domenica Live smentisce Chiara Nasti: “Stonata per ...

Don Matteo Natalina dopo tanti anni mi Sono stufata del mio ruolo : Intevistata dal settimanale “Spy” Nathalie Guetta la famosa Natalina di Don Matteo racconta: “sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l’ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più”. Al settimanale l’attrice francese Nathalie Guetta spiega di voler abbandonare quel ruolo. Dal 10 marzo, infatti, la sorella del famoso dj David Guetta approderà a Ballando con le ...