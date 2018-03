Slalom Kranjska Gora | comanda sempre Hirscher | Kristoffersen 2° - Altri Sport

Sci : Slalom Kranjska - in testa Hirscher : Hirscher è ad un passo dalla coppa di speciale esoprattutto alla settima coppa del mondo consecutiva.

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher domina la prima manche. Settimo Stefano Gross : Semplicemente il più forte. Marcel Hirscher domina la prima manche dello Slalom di Kranjska Gora (Slovenia) ed ipoteca praticamente la conquista della quinta Coppa di specialità della carriera. L’austriaco non ha nemmeno dato la sensazione di dare il massimo, gestendo la sua straordinaria potenza e classe in alcune parti del tracciato. Alla fine il copione è sempre lo stesso, con Hirscher nettamente al comando e con i primi avversari che ...

DIRETTA/ Slalom Kranjska Gora : la situazione in classifica. Streaming video e diretta tv - Coppa del Mondo sci - : diretta Slalom Kranjska Gora Streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: i favoriti e le possibilità azzurre.

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher magistrale nella prima manche! Distacchi pesanti per Gross e Moelgg : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni della Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora si chiude con lo Slalom . È l'occasione per completare la doppietta per Marcel Hirscher : dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l'austriaco ha l'...

Sci - Cdm : Shiffrin domina Slalom Kranjska. Adelboden - Hirscher senza rivali : KRANJSKA GORA (Slovenia) - Il dominio continua. Mikaela Shiffrin infila un'altra vittoria, la numero 40 in coppa del mondo a soli 22 anni (alla sua stessa età solo l'austriaca Annemarie Moser-Proell aveva vinto più gare, 41), imponendosi nello slalom speciale di Kranjska Gora. La campionessa americana, già ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo lo Slalom di Kranjska Gora. Mikaela Shiffrin domina sulla avversarie : Mikaela Shiffrin sta dominando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Quarantesima vittoria in carriera per la campionessa americana, che ha trionfato anche nello slalom di Kranjska Gora. Queste tutte le classifiche dopo la gara La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 Mikaela Shiffrin USA 1281 2 Wendy Holdener SUI 560 3 Petra Vlhova SVK 554 4 Viktoria Rebensburg GER 534 5 Frida Hansdotter SWE 439 6 Tessa ...

