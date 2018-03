Ski cross | Coppa del Mondo 2018 | Kevin Drury e Sandra Naeslund vincono a Sunny Valley

oasport



(Di domenica 4 marzo 2018) A(Russia) si è disputata la penultima tappa delladeldi ski, disciplina di sci freestyle. Giornata negativa per Marc Bischofberger e Jean Frederic Chapuis: il francese chiude al 17esimo posto, l’austriaco è addirittura 26esimo ma conserva 59 punti di vantaggio sul rivale in classifica generale e inizia a intravedere la Sfera di Cristallo. Vittoria di tappa per il canadeseche riesce a battere lo svizzero Jonas Lenherr (trionfatore ieri) e lo sloveno Filip Flisar che in stagione non era mai andato oltre il quinto posto. In casa Italia: Stefan Thanei 15esimo, Siegmar Klotz 37esimo, Andrea Tonon 41esimo. Al femminile la svedese, già certa della conquista del trofeo, torna alla vittoria di tappa e infila il settimo successo stagionale nel circuito lasciandosi alle spalle la canadese Britanny Phelan (già battuta ieri in ...