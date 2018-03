Silvio Berlusconi | il sospetto di Magdi Cristiano Allam | ' Poteva essere assassinato'

Silvio Berlusconi contestato in seggio a Milano : Silvio Berlusconi stamattina è stato contestato all'interno del suo seggio elettorale a Milano da una ragazza a torso nudo "Belrusconi sei scaduto".

Berlusconi e la Femen - Silvio racconta com’è andata : “Aveva ragione lei…” : Silvio Berlusconi oggi al seggio elettorale è stato contestato da una Femen in topless che gli ha urlato: “Sei scaduto, il tuo tempo è finito” (Guarda il VIDEO). Il leader di Forza Italia dopo il voto ha spiegato quello che è successo in maniera ironica. “Non le ho detto niente, è stato come un fantasma. Ha ragione sul tempo scaduto, avevo finito di fare la fila” L'articolo Berlusconi e la Femen, Silvio racconta ...