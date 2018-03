Short track | la Nazionale italiana si ritrova a Courmayeur per puntare ai Mondiali di

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana riscrive la storia. La staffetta si conferma sul podio : La speranza è quella che non dica basta, che la sua carriera prosegue, perchè lo sport italiano ha ancora tanto bisogno di una campionessa come Arianna Fontana. A PyeongChang la valtellinese ha semplicemente riscritto la storia: è diventata la pattinatrice più vincente nella storia delle Olimpiadi per lo Short track con otto medaglie. Resterà un’Olimpiade leggendaria per Arianna, capace di conquistare quell’unico oro che mancava alla sua immensa ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle sport per sport. Bene Short track e snowboard - bob mai così in basso : Applausi per Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti in gigante: hanno provato a superare i propri limiti, dimostrando di poter fronteggiare anche i migliori al mondo. Il coraggio non è stato premiato,...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle sport per sport. Bene Short track e snowboard - bob mai così in basso : LE pagelle DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018, sport PER sport Sci alpino femminile, 8: due medaglie e un futuro che sorride. Sofia Goggia ha finalmente varcato il sottile confine che separa una campionessa da una fuoriclasse. Con una maggiore consapevolezza, potrà ora porsi obiettivi sempre più ambiziosi, tra cui quella Coppa del Mondo generale rimasta sempre tabù per le italiane. Bene anche Federica Brignone: il bronzo in gigante è ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana vale 10 - mentalità vincente e modello da imitare : Ci sono atleti o atlete dotati di un sacro fuoco. Una miccia dentro il proprio cuore, in grado di tramutare le proprie aspirazioni in realtà. L’Olimpiade del sogno o della mentalità vincente, fate voi, quella vissuta da Arianna Fontana. 3 medaglie (1 oro, 1 argento ed 1 bronzo) e l’aver raggiunto due mostri sacri dello Short track come Victor An ed Apolo Anton Ohno (8 medaglie olimpiche in carriera) dice molto ma non tutto. La ...

Short track : Arianna Fontana - la più grande di tutti i tempi. Olimpiade leggendaria! : Arianna Fontana è stata la prima ad entrare nello stadio olimpico il giorno della cerimonia d’apertura con il Tricolore in mano e non poteva che essere lei a regalare la decima medaglia all’Italia in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’obiettivo fissato prima della partenza per la Corea è stato raggiunto dalla spedizione azzurra e gran parte del merito è proprio della nostra portabandiera, che tornerà a casa con ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Bronzo incredibile. Arrivare alle Olimpiadi 2022? Quattro anni sono tanti ma…” : Arianna Fontana ha completato il proprio filotto personale di medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018; oggi ha conquistato il bronzo sui 1000m dopo l’oro sui 500m e l’argento in staffetta. L’azzurra è così salita sul podio a cinque cerchi per l’ottava volta in carriera, record assoluto tra le donne: da Torino 2006 non si è più fermata. La 27enne valtellinese, nostra eccezionale portabandiera, ora deciderà ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Ungheria è d’oro nella staffetta maschile. Corea del Sud fuori dal podio : E’ dell’Ungheria l’ultima finale del programma dello Short track a questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Shaoang Liu, Shaolin Sandor Liu, Viktor Knoch e Csaba Burjan si sono imposti nella staffetta maschile al termine di una gara decisamente tirata. Come spesso accade nella prova a squadre, i contatti e le scivolate nel vorticoso susseguirsi dei giri sono quasi una normalità e, in questo caso, sono i padroni di ...

