Sezione inaccessibile | vergogna La denuncia del presidente del Comitato

(Di domenica 4 marzo 2018) "In fila per esercitare il mio diritto di voto...laal primo piano...io e tantissimi anziani costretti a votare in un seggio di fortuna e pregare qualche amico o parente di verificare l'apposizione nell'urna delle schede.!". Così su Twitter ildelParalimpico italiano (Cip) Luca Pancalli.In fila per esercitare il mio diritto di voto .... laal primo piano... io e tantissimi anziani costretti a votare in un seggio di fortuna e pregare qualche amico o parente di verificare l'apposizione nell'urna delle schede !!!!!! pic.twitter.com/rme58DrpjA — Luca Pancalli (@LucaPancalli) March 4, 2018